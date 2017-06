Ciudadanos rechaza el diálogo a tres bandas con el PSOE y Podemos

El secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, rechazó ayer la propuesta de Pedro Sánchez de establecer un espacio de diálogo entre el PSOE, Podemos y su formación, en el que el líder socialista quiere empezar a estudiar cómo cambiar al Gobierno y sus políticas. "No creemos que tenga sentido", dijo Villegas tras la Ejecutiva del partido naranja. En su opinión, el ámbito donde se pueden "negociar posibles reformas" o acuerdos es el Congreso, donde están todas las formaciones. "Sánchez no está en el Congreso porque dejó su escaño, pero no vamos a cambiar todas las fórmulas de funcionamiento ni a abortar esta legislatura porque el señor Sánchez no tenga escaño", señaló.

De hecho, al señalar que ya ha pasado un año desde las últi"mas elecciones generales, Villegas ha abogado por mantener la "estabilidad" política que hay en España y que, según ha destacado, Ciudadanos ha contribuido a generar al apoyar la formación del Gobierno y pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

No vamos a abortar la legislatura porque Pedro Sánchez no tenga escaño"

A continuación, ha resaltado que lo que pide su partido a cambio es una serie de reformas. Ahora, Cs pretende impulsar la supresión de los aforamientos políticos, la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno y la reforma de la Ley Electoral, y todos estos temas se los planteará su líder, Albert Rivera, a Sánchez cuando se reúnan este miércoles.

"Espero que Sánchez tenga claro que hay legislatura, que hay un Gobierno y que lo que toca ahora es aprovechar la legislatura para hacer reformas que mejoren la vida de los ciudadanos", ha subrayado. En este sentido, Rivera pedirá al dirigente socialista que diga "con claridad" qué hará su grupo parlamentario con respecto a esas tres medidas.

Sin embargo, Sánchez no ceja en su empeño de buscar alternativas al Gobierno de Rajoy y hoy comenzará a explorarlas con su primera reunión con Pablo Iglesias en más de un año. Será a partir de las 10:00 en el Congreso de los diputados. En el último en cuentro, fue el líder de Podemos quien vetó a Ciudadanos, que acababa de firmar su pacto fallido con los socialistas para hacer al reelegido como secretario general presidente del Gobierno.