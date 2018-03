Clara Ponsatí se entrega a la policía en Escocia

La ex consejera catalana Clara Ponsatí se entregó este miércoles en una comisaría de Edimburgo, donde fue detenida en función de la orden europea remitida por la Justicia española, por su apoyo al referéndum ilegal de independencia de Cataluña.

Ponsatí, que afronta cargos de rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con la organización de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, confirmó que recurrirá el proceso de extradición.

Ponsatí ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en Internet para lograr de forma "urgente" fondos para sufragar su defensa.

Lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje de Twitter en el que ha explicado que durante la mañana de este miércoles acudirá a una comisaría con su abogado: "Seré detenida y llevada a los tribunales mientras España intenta extraditarme".

Please RT, share & contribute 2 my crowdfunder - Later on this morning I will attend police station with my lawyer @AamerAnwar & will b arrested & taken 2court as Spain tries 2extradite me, I need ur support #DefendClara#Catalonia❤️https://t.co/9wQKd4ZeW4 … pic.twitter.com/TM0tL3t7mQ