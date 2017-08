Colau pide a Cifuentes que no distorsione la imagen de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, subrayó ayer la total contundencia de su Gobierno ante los actos violentos contra el turismo, y pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no utilice un "caso aislado" para distorsionar la imagen de Barcelona.

El intercambio entre ambas comenzó al mediodía de ayer, cuando, desde Madrid, Cifuentes reclamó a Colau que sea "contundente" en el rechazo a los ataques que miembros del colectivo Arran han efectuado contra intereses turísticos en la Ciudad Condal.

Barcelona se enorgullece de ser una ciudad abierta y amable con sus visitantes"

"Estaría bien que fuera todo lo contundente que se debe ser", afirmó la gobernante madrileña sobre Colau.

Según Cifuentes, querer "contemporizar los problemas" o "el no dar un mensaje de rotundidad" puede a veces "conducir o producir cierta ambigüedad y en Barcelona no se está actuando con contundencia". "Como si ha actuado con contundencia con la huelga del aeropuerto", insistió.

A estas manifestaciones respondió Ada Colau pidiendo a Cifuentes que "no utilice un caso aislado para distorsionar la imagen de Barcelona".

En su cuenta de la red social Twitter, Colau escribió: "Contundencia toda, @ccifuentes, pero no alarmismo ni difamación: no utilice caso aislado para distorsionar la imagen de BCN".

En un segundo mensaje, Colau resaltó que "Barcelona se enorgullece de ser una ciudad cohesionada, abierta y amable con sus ciudadanos y sus visitantes. Me consta que Madrid también".

En declaraciones a los medios el domingo pasado, Colau condenó "firmemente" las acciones contra el turismo que en los últimos días han reivindicado colectivos de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), pero advirtió que "no hay que magnificar hechos aislados, pues "lo que es normalidad en la ciudad es la convivencia entre ciudadanos y visitantes". "Estas acciones afortunadamente son aisladas, no son representativas de la situación en la ciudad y queremos hacer un llamamiento a la prudencia y a no extender una alarma que no se corresponde con la realidad", agregó la alcaldesa de Barcelona.

Arran expuso ayer por su parte a través de un manifiesto su deseo de expropiar las principales empresas y activos turísticos del país con el objetivo de "poner los beneficios económicos que generan al servicio de toda la población".

A esta propuesta se suman otras como el abandono de la emisión licencias de actividad para hoteles y empresas vinculadas al turismo, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de los impuestos a las empresas del sector turístico y la prohibición de las empresas relacionadas con el alquiler de pisos turísticos como Airbnb.

Igualmente, la entidad ha denunciado un sistema turístico que "responde a un modelo capitalista que está concentrando los beneficios en muy pocas manos y provocando la destrucción de nuestro territorio" y lamenta la subida del precio del alquiler a raíz del modelo turístico actual.