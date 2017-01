Colau garantiza la implicación de los "comunes" en el referéndumLa ANC cifra en 15.000 los inscritos para la movilización de apoyo a Mas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró ayer que el nuevo espacio de ámbito catalán que crearán los "comunes" y otros partidos de izquierda trabajará "más que nunca" por el referéndum soberanista pero también para revertir los "recortes criminales" del Govern, algo que "no puede esperar".

Los "comunes" iniciaron ayer el proceso participativo Un País en Comú con un acto multitudinario en las Cotxeres de Sants de Barcelona que sirvió para presentar las ponencias cero y los documentos para que la ciudadanía debata sobre cómo debe ser el nuevo partido de la izquierda alternativa catalana.

En su intervención, Colau remarcó que los comunes han defendido "siempre y ahora más que nunca" el referéndum -sin concretar si es unilateral o no-, "no como otros que han pasado pantallas muy rápido y no saben dónde están", añadió en alusión al PDeCAT.

Pero remarcó que el espacio que nazca del proceso participativo Un País En Comú también seguirá trabajando para "urgencias" como "los recortes criminales" de la Generalitat de Cataluña, una afirmación muy aplaudida entre los asistentes.

La alcaldesa reinvindicó una "fiscalidad justa que tampoco puede esperar" y, tras el sí de la CUP a los Presupuestos del Govern sin modificación del IRPF, sentenció: "Que paguen más los ricos es una cuestión de voluntad política y no puede esperar".

La líder de Barcelona En Comú pidió que los objetivos del nuevo partido, aún sin nombre, "pasen por delante de las siglas", y abogó por que sea un espacio "transversal, que sume muchas identidades pero que no se cierre en ninguna de ellas", pues ha de ser un movimiento "internacionalista". Un partido que "no debería mirarse al ombligo", como hacen, dijo, otros "partidos tradicionales".

Pese a vivir en un mundo "acelerado", con posibles citas electorales en otoño, Colau reclamó "el tiempo necesario" para construir el nuevo partido y recurrió al lema "zapatista" de "vamos lentos porque vamos lejos". La alcaldesa también reivindicó que sea el espacio "más feminista" de la política catalana, antes de culminar su discurso clamando "sí se puede".

Por su parte, el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, subrayó que el nuevo espacio tiene una "voluntad irrenunciable a ser mayoría y representar al pueblo en toda la diversidad", con la intención de congregar así un numero de miembros "ilimitado", y representa además el "no podemos esperar". "No podemos esperar porque, aunque nos digan que se ha salido de la crisis, sabemos que la pobreza energética mata", afirmó para clamar también contra el paro, los salarios "de miseria" y la violencia de género.

Señaló que ganar las elecciones generales en Cataluña fue sólo "el comienzo para transformar el país" y apeló a "acabar de una vez con la hegemonía convergente de este país". "Somos el espacio político de la nueva época, somos el único espacio político en disposición de hacer un diálogo real con todo el mundo para construir un país al servicio de la gente; el futuro sin duda es nuestro", expresó.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguró ayer que más de 15.000 personas se han inscrito ya a la manifestación prevista el 6 de febrero con motivo de la declaración judicial del ex president Artur Mas por el 9-N, movilización para la que de momento se prevé que se fleten medio centenar de autocares. Según la entidad, estas cifras son "muy positivas".

Ésta fue una de las cuestiones abordadas ayer en la reunión extraordinaria del secretariado nacional de la ANC, donde también se analizó la campaña "unitaria" a favor del sí en el referéndum de septiembre, una campaña que debería arrancar en primavera.

En declaraciones a Rac1, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, se refirió a la dimisión del senador de ERC Santi Vidal tras la tormenta política desatada al trascender declaraciones suyas en conferencias organizadas por la ANC en las que afirmó que el Govern tiene de forma "ilegal" datos fiscales de los catalanes. "Sabíamos que había actos de la ANC a los que iba, pero no el contenido. Él ha reconocido el error. Se ha de poner en valor que ha asumido su responsabilidad", afirmó.