Colau: "Esto no va de independencia sino de nuestros derechos y libertades"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este sábado que el Estado persigue e intimida a los regidores que apoyan el referéndum y ha dicho que "esto no va de independencia 'sí' o 'no'" sino de "derechos y libertades" que defenderán como "un solo pueblo" por encima de "diferencias".

Colau ha mostrado su apoyo a los alcaldes investigados por la Fiscalía por promover el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, en un acto celebrado en el patio del consistorio barcelonés en el que ha recibido al grueso de los ediles de estos municipios catalanes.

Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que ésta es "una situación inaudita en democracia", con alcaldes "intimidados" y "perseguidos" por expresar un apoyo al 1 de octubre, con una Fiscalía que "ordena arrancar carteles" y que "persigue imprentas" y con un Estado "incapaz" de dialogar.

"Esto no va de independencia 'sí' o 'no', esto va de nuestros derechos y de nuestras libertades" que defenderemos como un "sólo pueblo" por encima de "nuestras diferencias", ha subrayado Colau. "Hoy estamos aquí para decir que no estáis solos, hoy somos todos alcaldes de Cataluña", ha recalcado la alcaldesa de la capital catalana.

La regidora ha señalado, dirigiéndose a los alcaldes presentes, que el Ayuntamiento de Barcelona "siempre" es su casa y ha dicho que, "por encima de las diferencias", hay puntos en común que les unen como la reivindicación del derecho a decidir, la defensa de "los derechos y libertades fundamentales" y la defensa de "otras formas de hacer política".