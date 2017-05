Comienzan las votaciones para elegir nuevo secretario general del PSOE

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las primarias para "levantar al partido a partir de mañana" y abrir un "tiempo de unidad y generosidad" que permita "reforzar la fraternidad" en las filas socialistas.

Díaz ha lanzado este mensaje después de ejercer el derecho al voto en las primarias socialistas a las 11:00 en la sede de la agrupación local de Triana-Los Remedios tras recoger su papeleta en la cabina de votaciones y acompañada de su marido, José María Moriche, que ha votado a continuación.

La candidata andaluza ha manifestado a los periodistas que afronta la jornada "con ilusión y alegría, agradecida por el cariño y el calor de los compañeros", a los que ha animado a "acudir a votar en las agrupaciones" porque está convencida de que va a ser un "gran día para el PSOE".

"Lo que hace el PSOE de nuevo es un ejemplo de participación y de democracia", ha añadido la presidenta andaluza, que ha destacado a partir de mañana lo que toca es "levantar al PSOE porque somos la alternativa de gobierno en este país y comienza la cuenta atrás para volver a ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos que nos permite transformar la vida de los ciudadanos a mejor".

Díaz ha rehusado comentar si ganará en las primarias -"hoy tengo que ser respetuosa", ha señalado-, pero sí ha querido dejar claro que lo mejor para el partido "va a empezar a partir de mañana porque millones de ciudadanos se van a reencontrar con el PSOE".

En línea con lo que ha venido manifestando durante toda la campaña, la dirigente socialista ha señalado que si logra el triunfo llamará a Pedro Sánchez y Patxi López para "tenderles la mano y pedirles que arrimen el hombro para hacer grande al PSOE" y de este modo "abrir un tiempo de unidad y generosidad, que permita reforzar la fraternidad porque es lo que me han pedido en todas las agrupaciones".

Tras atender a los periodistas, Susana Díaz ha compartido un rato con militantes de su agrupación antes de desplazarse a la sede socialista de Ferraz en Madrid para seguir el tramo final de la jornada de primarias y conocer el resultado.

"Siempre que hay un proceso interno me gusta estar un rato en mi agrupación, mi casa del pueblo, con mis compañeros de toda la vida, algunos de los que me dieron la entrada en la gran familia del PSOE hace más de 25 años", ha concluido.

Patxi López espera "el primer día de la recuperación del PSOE"

El ex lehendakari Patxi López ha afirmado que espera que este lunes sea "el primer día en el que todos juntos recuperemos al mejor partido socialista" porque es lo que espera la ciudadanía.

Tras depositar su voto en la Casa del Pueblo de Portugalete, su localidad natal, López se ha mostrado convencido de que "va a haber una gran participación y movilización de los militantes socialistas porque somos muy conscientes de lo que está en juego".

Ha considerado que los militantes socialistas acudirán a votar "pensando en qué es lo mejor para el PSOE, pero también para el conjunto de España".

"Y sobre todo, lo que espero es que mañana sea el primer día en el que todos juntos recuperemos al mejor partido socialista porque esto es lo que está esperando de nosotros la ciudadanía y no podemos enredarnos en otras cuestiones", ha manifestado.

"Mañana, el primer día de la recuperación del PSOE", ha enfatizado López, quien ha asegurado que ve "con fuerzas y con ganas" para liderar el partido.

Urnas abiertas

Las votaciones para elegir al nuevo secretario general del PSOE han comenzado a las 10:00 de este domingo y los militantes socialistas podrán ejercer su derecho hasta las 20:00 o hasta las 21:00 (hora peninsular) si lo hacen desde Canarias o desde alguna de las mesas de votación que hay en los países americanos.

Las bases del partido deberán elegir entre la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez; o el ex lehendakari Patxi López, los tres candidatos que comparecen a las primarias.

La gestora que actualmente dirige el partido ofrecerá a las 15:00 un avance de la participación en las elecciones primarias y el escrutinio de los votos comenzará a las 21:00. Los resultados se irán volcando en la página web del PSOE.

El partido ha recordado que, para votar, no basta con llevar el carné de militante del PSOE, puesto que, al no llevar fotografía no es un documento válido para identificarse en estas primarias. Por ello, para ejercer el derecho a voto es necesaria la presentación del DNI, pasaporte o carné de conducir.