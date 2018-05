La Complutense investiga la licenciatura de Casado en el Cardenal Cisneros

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto una investigación sobre la manera en la que el vicesecretario de Comunicación de Partido Popular (PP), Pablo Casado, obtuvo su Licenciatura de Derecho en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a la universidad madrileña. Así lo confirmó ayer su rector, Carlos Andradas, antes de participar en la clausura del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia que ha acogido Salamanca.

Andradas señaló que se trata de un "fenómeno inusual" porque los estudiantes no suelen aprobar doce asignaturas en un curso, como hizo el dirigente popular, pero entiende que tampoco es "imposible". "Es inusual en el sentido de que uno mira la media de los estudiantes y aprobar doce asignaturas en un curso, que es lo que objetivamente sabemos, no es lo habitual, pero tampoco imposible", afirmó el máximo responsable de la Complutense. Éste también reclamó dar "normalidad" al asunto y aclaró que el hecho de que se haya abierto una investigación "no supone que haya ninguna sombra de duda hasta el momento".

"Como cualquier fenómeno inusual tenemos la obligación de recabar toda la información para hacernos un juicio de qué es lo que ha pasado, y, en ese sentido, la forma de darle cobertura a ese acto administrativo es lo que se llama abrir una información oficial", concluyó Andradas.

Pablo Casado (Palencia, 1981) se tituló en 2007 en Derecho en un centro universitario privado adscrito a la UCM tras ser elegido diputado autonómico de Madrid al aprobar doce de las 25 asignaturas de la carrera en una sola convocatoria. El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Ávila ha negado irregularidades en su carrera universitaria.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, afirmó ayer que le parece "muy bien" que la URJC "aclare" la situación de los estudios de Casado, y aseguró que se "resolverá".

Así lo aseveró Ossorio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, después de que el rector de la URJC, Javier Ramos, haya ordenado a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó.

"Nos parece muy bien que se aclare toda la situación de Casado y estoy seguro de que se resolverá. Perfectamente recordarán que siempre he defendido que se conozca la verdad de las cosas y no nos preocupa y no hay ningún inconveniente", zanjó.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, defendió por su parte que el vicesecretario de Comunicación del PP es "un político extraordinario y un buen candidato para casi cualquier cosa, tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento de la capital".

En declaraciones a RNE, Garrido defendió que "el incidente" sobre la formación de Casado es "importante" pero no le deja "en absoluto tocado ni inhabilitado para cualquier opción".