Compromís urge al PSOE a presentar otra moción en septiembre

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha pedido a los socialistas que, una vez que Pedro Sánchez sea elegido formalmente este fin de semana, dedique el verano a negociar con Unidos Podemos y con otros partidos para poder presentar en septiembre "una nueva moción de censura que pueda ganar".

"Septiembre nos da una segunda oportunidad, como cuando estudiábamos", ha dicho Baldoví durante su turno de intervención en el debate de la moción de censura que Unidos Podemos ha presentado contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El diputado valenciano ha remarcado que los propios socialistas han dicho que se van a abstener en esta moción porque, aunque comparten sus motivos y consideran a Rajoy "censurable", creen que la moción "está verde" y "la alternativa no está madura".

Por eso, cree que lo lógico es que, a partir de la semana que viene, el PSOE y todos los partidos que comparten la censura a Rajoy utilicen el verano "para madurar, tejer complicidades y armar una moción de censura que pueda ganar".

En su réplica, Iglesias ha dicho estar dispuesto a intentar esa posibilidad y ha opinado que, con la elección de Pedro Sánchez como secretario general, "el PSOE ha cambiado para bien" y ha dado a su dirección "una enorme lección" para que se aleje de PP y Cs y se acerque más a Podemos.

Iglesias, que ha recordado que Podemos habría estado dispuesto a apoyar una moción liderada por Sánchez, ha defendido que la de Unidos Podemos al menos tendrá la virtud de "concretar una realidad, que el PSOE no tiene 175 escaños". Sin embargo, ha llamado a "no ser cínicos" y no negar la realidad, puesto que el propio Sánchez dijo en televisión que había recibido presiones para que no gobernase con Podemos.

"Necesitamos al nuevo PSOE"

Baldoví ha emplazado al PSOE a demostrar que "ha escuchado a su militancia" y a hacer que esta moción sea "algo más que un mal rato" para Rajoy y su Gobierno, impidiendo que vuelvan sin más a gobernar "y a controlar el BOE". "Necesitamos al nuevo PSOE, al que ganó las primarias afeando la abstención", ha remachado.

El debate entre Baldoví e Iglesias ha servido también para que los dos partidos, que se presentaron en coalición a las elecciones y son socios en varias instituciones valencianas, cierren la brecha que se abrió entre ellos precisamente al hilo de la moción de censura.

Compromís llegó a pedir a Podemos que retirase la moción para presentarla en un momento en que pudiera triunfar, una posición que Iglesias identificó con la posición de una "élite" de la parte "conservadora" de la coalición valenciana.

Baldoví ha iniciado su intervención reprochando a Iglesias que tildase "élite conservadora" a quienes desde el primer momento dijeron que votarían a favor de la moción, incluso que lo harán "con convicción", como votarían a favor de cualquier moción que sirviera para echar a Rajoy.

También le ha recordado que esas "élites conservadoras" son las que han pactado con Podemos y con el PSOE en la Comunidad Valenciana para "enviar al PP valenciano a la oposición" y gobernar en la Comunidad, en varios ayuntamientos y diputaciones.

En su turno, Iglesias ha pedido a Baldoví disculpas por esas palabras y le ha propuesto que su formación y Compromís hablen más. "Nos entenderíamos mejor, todos nos equivocamos, todos tenemos a veces el tono más subido de lo que deberíamos, nos pasa a nosotros y a vosotros también os pasa", le ha dicho.

Según ha dicho, para Podemos es "un honor" contar con el apoyo de Compromís y ha deseado que "hablando más" sigan trabajando "por el cambio en la Comunidad Valenciana y en España". "Pablo, me gustaron tus palabras, en ese camino nos encontraremos", le ha respondido el valenciano, dando así por zanjado el desencuentro.

A su juicio, la moción está "justificada" por "muchos motivos, a cual más grave", y en concreto por la corrupción del PP, por su "burda utilización del aparato del Estado" y el poder judicial y, en su condición de valenciano, por los "seis presupuestos desastrosos, infames y catastróficos" para su comunidad.

A Ciudadanos, le ha reprochado que tache la moción de "circo" mientras ellos hacen "contorsiones" para seguir sosteniendo a un partido que tiene "metástasis de corrupción". "Por dignidad no deberíamos dejar de gobernar a un partido infestado de corrupción", ha proseguido, llamando a poner en marcha "un gobierno a la valenciana o a la portuguesa".