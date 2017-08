Confirman la muerte de la mujer española desaparecida en México

Las autoridades mexicanas y el Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado hoy la muerte de la valenciana María del Pilar Garrido, que desapareció el pasado 2 de julio en el estado de Tamaulipas, al noroeste de México, cuando viajaba en coche con su marido y su hijo.

Las autoridades mexicanas han comunicado a la Embajada de España en el país norteamericano que los restos óseos encontrados el 26 de julio en un paraje cercano al lugar del secuestro corresponden a los de Garrido, de 34 años y natural de la localidad valenciana de Massalavés.

Raquel, la hermana de Pilar Garrido, ha asegurado a EFE que, si se corrobora que es ella, "se harán otras pruebas de ADN" cuando llegue a España y ha confirmado que la madre de ambas se había trasladado a México para estar en contacto con las autoridades mexicanas.

La hermana de Pilar Garrido y el alcalde de Massalavés, Gregorio Andreu, ofrecerán a las 21.00 horas una rueda de prensa en el salón de plenos del Ayuntamiento de ese municipio valenciano.

La desaparición de Garrido, que llevaba tres años viviendo en México, tuvo lugar en la carretera Soto La Marina con dirección a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, considerado uno de los estados más violentos del país.

Según el testimonio de su marido, Jorge González Fernández, fueron interceptados por dos hombres armados tras pasar unos días en la playa junto con su hijo de un año, quienes se llevaron consigo a su esposa.

El pasado 26 de julio, durante la búsqueda de la española, la fiscalía estatal informó del hallazgo de unos restos óseos en las proximidades de la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria.

En ese momento, advirtió de que no había indicios de que se tratara de ella y que las pruebas genéticas tardarían al menos diez días.

El suceso se dio a conocer públicamente a los 15 días de la desaparición, y las primeras informaciones llegaron desde España, cuando la familia de Garrido denunció el caso.

Al no haber una petición de rescate, el estatus jurídico para la investigación fue el de "persona no localizada", porque no se pudo considerar un secuestro.

En base a la declaración del marido, se elaboró un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores, correspondiente a un hombre entre 15 y 16 años, de complexión delgada y de tez moreno oscuro.

Tamaulipas es uno de los estados más castigados por la violencia en México. Entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de los 568 registrados en el país en los primeros cinco meses del año, según datos oficiales.

La Embajada española y el consulado general de Monterrey, el más próximo a la zona, están en contacto con la familia de Garrido y "se han puesto a su disposición para los trámites que pueda necesitar", han señalado las fuentes.