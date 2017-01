Conflicto por las esteladas en la Cabalgata

Otro punto de fricción entre Madrid y Barcelona, si es que ya no había suficientes encontronazos entre los gobiernos español y catalán. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, afirmó ayer martes que el Ejecutivo "respeta" la iniciativa de Òmnium Cultural y ANC de Osona y Vic (Barcelona) de repartir farolillos con banderas esteladas en la Cabalgata de Reyes de Vic. Munté consideró que el Govern respeta la decisión, "como cualquier otra propuesta que se formule desde la sociedad civil catalana, venga de donde venga". "Se trata de una propuesta que se ha hecho desde otros eventos como los deportivos o los organizados por la Assemblea", añadió la también consellera de la Presidencia.

En total desacuerdo está el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy criticó la propuesta de las entidades soberanistas de llevar banderas catalanistas a las cabalgatas de Reyes y recordó que estas celebraciones son fundamentalmente "fiestas para niños y también para padres". "Esto no es política, es puro sentido común, y me gustaría que todos los niños tuvieran una fiesta de Reyes Magos como las que hemos tenido todos los que estamos aquí", destacó Rajoy en Pontevedra. También el vicesecretario de Comunicación del PP criticó la propuesta. Pablo Casado cree que "los populistas y los nacionalistas no saben gestionar" y que por esta razón "intentan ocultar su fracaso administrativo con ocurrencias absurdas y ridículas" como la de hacer un llamamiento para acudir a la Cabalgata de Vic con esteladas.

Por otro lado, la Generalitat reafirmó ayer su "compromiso inequívoco" con la celebración este año de un referéndum independentista y reprochó la postura del líder de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, de rechazar una consulta unilateral y advertir que Cataluña "necesita elecciones ya". Munté lo instó a "no rehuir" el compromiso del referéndum e insistió en que el Govern mantiene la voluntad de convocarlo este año.