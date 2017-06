El Congreso da la espalda a Podemos

El portavoz popular advirtió a Iglesias que él no es, aunque lo haya pretendido estos dos días de debate, el jefe de la oposición, sino el líder de la tercera fuerza política y, dirigiéndose al PSOE, le recomendó que no se eche en brazos de Podemos.

Estaba cantado, no hubo sorpresas y el Congreso dio ayer un rotundo no a que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno.

Iglesias y Rivera protagonizan el debate más bronco

Albert Rivera y Pablo Iglesias protagonizaron ayer un tenso cara a cara. El líder de Ciudadanos culpó a "Demoliciones Iglesias" de ser el máximo responsable de que Rajoy sea hoy presidente. "Si una casa tiene goteras se arreglan las goteras y el techo", pero "no hay que demoler la casa", apuntó. Para Rivera, el "único objetivo de Podemos es "destrozar" al PSOE y no mejorar España con propuestas "fracasadas, viejunas y obsoletas" que no son ninguna solución. "Salga del autobús y vuelva a la Cámara", le recomendó. Iglesias le tachó de "enorme decepción", de "embustero" y de ser el "escudero" del PP. Iglesias afeó al líder naranja que sus citas "pedantes" son de libros que no ha leído y señaló que hay que ser "bastante facha" para afiliarse al PP en 2002. Iglesias también le recordó que se negó a condenar el franquismo y que afirmó que las dictaduras daban "cierta paz y tranquilidad".