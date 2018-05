El Congreso se plantea por primera vez la despenalización de la eutanasia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado hoy el primer paso para iniciar la despenalización de la eutanasia, gracias al apoyo expresado por la mayor parte de los grupos a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pide la reforma del Código Penal en este sentido.

Todos los grupos, excepto el PP y UPN, que se han mostrado en contra, y Ciudadanos, que se abstendrá según han confirmado fuentes del partido, han adelantado su posición favorable a esta iniciativa, la cual, no obstante, será votada por el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves.

La propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña, que se ha debatido en el Congreso, solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, así como exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años, si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Pese a haber mostrado su apoyo a la iniciativa, la diputada del PSOE Lìdia Guinar ha incidido en la importancia de que ésta vaya acompañada de una regulación de la eutanasia como la recogida en la proposición de ley que los socialistas presentaron la semana pasada.

En este sentido, ha confiado en que la propuesta del PSOE será la ley reguladora de la eutanasia en España, porque es lo "más conveniente y adecuado". El debate, en el que varios diputados han recordado la figura del doctor Luis Montes, recientemente fallecido y quien luchó por elegir libre y legalmente el momento y los medios para morir, ha comenzado con la defensa de la propuesta por parte de tres diputadas del Parlamento catalán.

Alba Vergès i Bosch (ERC) ha destacado que ha habido un cambio en la perspectiva social de la eutanasia, ya que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, y que "hoy el miedo a sufrir de forma insoportable pesa más que el tabú del miedo a la muerte".

Por su parte, Marta Rivas Frias (En Comú Podem) ha subrayado que despenalizar y regular la eutanasia y el suicidio asistido "no le va a restar derechos a nadie" que quiera morir cuando la naturaleza lo marque y no haya una alternativa médica. La diputada del PSC Assumpta Escarp ha recordado que desde 1994 el Congreso ha debatido hasta en 16 ocasiones la regulación de la eutanasia y el Parlamento catalán, tres, y ha defendido "dignificar" el proceso de la muerte.

A través de Pilar Cortés, el PP ha reiterado su rechazo a la despenalización de la eutanasia, porque, entre otras cosas, no está recogida en la Constitución, no pertenece a la medicina y va en contra del ser médico."El paciente no quiere morir, nadie se quiere morir. Lo que quiere el paciente es vivir sin sufrimiento y dolor", ha argumentado.

Tampoco ha secundado la propuesta Ciudadanos, que se abstendrá el próximo jueves y que en boca de su diputado Francisco Igea ha abogado por una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, como la que se encuentra en fase de ponencia en el Congreso a iniciativa de su partido. Además, ha asegurado que esta iniciativa sólo protege a quienes practican la eutanasia, pero se olvida de los pacientes que sufren, y ha insistido en que esta reforma propuesta necesita un marco regulatorio.

Marta Sibina, de Unidos-Podemos, ha pedido a Ciudadanos que no se ponga de perfil ante este asunto y ha abundado en que ahora toca al Congreso "estar a la altura" y "poner punto y final a una anomalía democrática" como es la penalización de la eutanasia.

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea ha considerado que debe darse el paso de la despenalización del suicidio asistido con "muchísima seriedad y cautela", ya que no se puede castigar a los que ayudan a morir a una persona que así lo desea, "porque no puede vivir", al tiempo que ha apostado por legislar la eutanasia.

Desde ERC, Ester Capella ha defendido que el Estado debe garantizar la vida, pero no puede imponer vivir en todas las circunstancias. Tanto el PDeCAT como Compromís apoyarán la iniciativa, mientas que UPN votará en contra.