El Consejo de Garantías catalán da la espalda a la lectura única de la ley de desconexión

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), órgano que se asemeja al Tribunal Constitucional catalán, rechazó ayer por unanimidad la reforma del reglamento del Parlament impulsada por JxSí y CUP para la aprobación exprés de las "leyes de desconexión", al alertar de que la reforma del procedimiento de lectura única "vulnera" la Constitución y el Estatut.

El pasado 6 de junio, JxSí y la CUP dieron luz verde en comisión a su propuesta de reforma del reglamento de la Cámara catalana para aprobar de forma exprés las llamadas "leyes de desconexión" con el Estado y para habilitar el Parlament durante la segunda quincena de agosto, una reforma que la oposición catalana recurrió. Según el dictamen del CGE -órgano consultivo de la Generalitat, pero no vinculante, si bien no se detectan "problemas de constitucionalidad" en el hecho de que la lectura única sea propuesta por un solo grupo y no por el conjunto de la Cámara, sí se deja claro que dicha reforma "omite" la exigencia de que la lectura única se limite a casos en que la "simplicidad" de la norma lo permita, por lo que sería "contrario" a Constitución y Estatut.

El CGE admite que "la legitimación para proponer la lectura única por un grupo parlamentario y no por el conjunto de grupos de la Cámara es una opción normativa que, con independencia de que pueda ser valorada como más o menos favorecedora de los consensos, no presenta en sí misma problemas jurídicos de constitucionalidad". Pero más allá de esta cuestión, sí concluye unánimemente que el apartado 2 del artículo 135 de la propuesta de reforma del Reglamento, referido a los requisitos de la tramitación de las iniciativas legislativas por lectura única, "vulnera la Constitución y el Estatut".

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, dijo que el CGE avala el mecanismo de lectura única, mientras que Esperanza García, diputada del PP la Cámara catalana, le pidió que "no tergiverse" el dictamen.