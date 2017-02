Correa, Crespo y El Bigotes, a la cárcel por los amaños de Fitur

Los considerados cabecillas de la trama Gürtel -Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo- han sido condenados a penas que oscilan entre los 12 y los 13 años de prisión en la pieza 3 del caso relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Así, Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a más de 13 años, mientras que Álvaro Pérez El Bigotes, a más de 12, en el primer juicio de la trama.

Por su parte, Milagrosa Martínez, ex consellera popular de Turismo y ex presidenta de las Corts Valencianes, ha sido condenada a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo, mientras que para su ex jefe de gabinete Rafael Betoret la condena es de seis años de cárcel.