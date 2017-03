Cospedal defiende un aumento del gasto militar porque "todo son ventajas"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defendió ayer que España duplique el gasto militar en los próximos siete años al asegurar que "la inversión en defensa tiene una prima de riesgo cero y todo son ventajas".

Cospedal defendió esta postura durante su intervención en la conferencia-coloquio organizada por el Club Siglo XXI en un hotel de Madrid, en la que apostó firmemente por la UE a dos velocidades como "la mejor manera" para garantizar que el proyecto europeo siga adelante.

Frente a la amenaza del terrorismo islamista radical y de "la teocracia del odio, la intolerancia y el terror" que intenta imponer a Europa y a España, la ministra manifestó la obligación de reforzar la seguridad y de contar con más medios militares.

"Por cada concesión que hacemos al miedo, más crece la amenaza. La única manera de apaciguar a una fiera es que la fiera te devore", avisó para no bajar la guardia ante los terroristas islamistas.

Cospedal remarcó que España es un país "serio, solvente y cumplidor" y, por ello, reiteró que el presupuesto de Defensa alcanzará el 2% del PIB en 2024, lo que supone duplicar la partida actual, que está en el 0,9%.

La ministra se ha propuesto como meta "convencer" a la ciudadanía de que "no hay inversión más segura que la que se hace en seguridad. La inversión en Defensa tiene una prima de riesgo cero y todo son ventajas", sentenció.

Cospedal abogó por "no contraponer la inversión en lo social con la de seguridad", al advertir que "si no hay libertad, no se puede vivir en una democracia".

Cospedal recordó que el compromiso de elevar hasta el 2% el gasto militar se adoptó en la cumbre de la OTAN de 2014, "no desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos".

En relación con el caso del Yak-42, explicó que su departamento sigue buscando la documentación del accidente, como se comprometió con las familias de las víctimas.