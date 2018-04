Críticas por hacer "magia" con las cuentas y por usar a los jubilados como "mercancía"

El PSOE rechazó ayer los Presupuestos Generales del Estado porque "no hay derecho a que se utilice a los pensionistas como mercancía política" y que sean la moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a las cuentas de este año, en palabras de su portavoz de Economía, Pedro Saura, quien en su defensa de la enmienda a la totalidad criticó que no hubiera dinero para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y que ahora sí lo haya, lo que ha calificado de lamentable y escandaloso. Saura dijo que Montoro ha presentado las cuentas "con poca ilusión y poca pasión" porque no se los cree, porque pertenece a un Gobierno "agotado y acosado".

En la misma línea, Unidos Podemos recriminó al Ejecutivo que ahora sí tenga dinero para subir las pensiones el 1,6% en 2018 y según el IPC en 2019, y señaló que esto demuestra que no había un problema "técnico" sino de "voluntad política". El diputado Alberto Garzón ironizó con que el Gobierno ha hecho "magia" y ahora sí ve posible subir todas las pensiones cuando "antes decían que no había dinero".

"Mientras, Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC, afirmó que su formación "jamás" podrá apoyar unos Presupuestos que son los de "los golpistas del 155". Rufián arremetió contra el Ejecutivo porque las cuentas son "tremendamente reaccionarias".