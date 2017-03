C's de Murcia pide permiso a la dirección nacional para registrar el lunes una moción de censura contra el presidente

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha anunciado este jueves que va a pedir permiso a la dirección nacional de su partido para registrar este lunes la moción de censura contra el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, que se encuentra investigado en el caso Auditorio.

No obstante, la formación naranja necesitaría el apoyo de tres diputados más en la Asamblea Regional para poder registrar la moción, por lo que espera que haya diputados de otros grupos parlamentarios, PSOE y Podemos, que se sumen a la misma.

Hay que recordar que este lunes es el día en el que se cumple el plazo que Ciudadanos le dio al presidente para poner un sustituto por su investigación en el caso Auditorio o dimitir.

Pedro A.Sánchez cree que "no hay razones serias para quebrar" el pacto con C's

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho que "no hay razones serias ni reales para quebrar" el pacto de investidura con Ciudadanos (Cs), formación que le ha dado de plazo hasta el próximo lunes, día 27, para dimitir. "Espero que Ciudadanos dé un paso a la responsabilidad y a la seriedad y que sigamos poniendo en marcha un pacto de investidura que hasta ahora iba funcionando bien", ha manifestado en una entrevista en Antena3.

Al ser preguntado por lo que ocurrirá si finalmente la Justicia le exonera en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras por el que es investigado, Sánchez ha considerado que esa cuestión habrá que hacérsela a PSOE y Podemos, a los que se ha referido como "coalición de perdedores" y les ha acusado de practicar una estrategia política "para arañar cuatro votos".

El jefe del Ejecutivo murciano ha señalado que el próximo lunes han sido llamados al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que juzga el caso Auditorio cuatro peritos que irán a "ratificar tres informes que dicen que en la cuestión que se está investigando, una justificación de una subvención, no hay ilícito penal y está todo bien hecho".

"Mi sensación -ha añadido- es que la oposición no quiere saber la verdad, sino cargarse a un rival político y aprovecharse de que la investigación se alargue, no escuchar ni a los peritos ni a los informes, y anticiparse a la justicia y que no se sepa pronto la verdad porque, quizás, frustre su estrategia".

Ha criticado también que Ciudadanos aplique en el resto de España una línea roja respecto al término imputación diferente a la que defiende en Murcia, motivo por el que ha considerado que "habría que preguntarles la razón por la cual lo que sirve para toda España no sirve aquí, y por qué quieren aquí otra estrategia".

Pedro Antonio Sánchez ha recordado que hace una semana la consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, fue exculpada por el derribo de una guardería en el barrio de La Paz de Murcia después de que la oposición pidiera su dimisión y nadie le ha pedido perdón, por lo que ha considerado que hoy habría que pedir la dimisión de todos ellos.