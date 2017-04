C's y PP negocian la investidura del candidato popular en Murcia

Pp y Ciudadanos (C's) mantuvieron ayer la primera reunión para llegar a un acuerdo de investidura del candidato popular a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, en la que no hubo avances en cuanto a la eliminación de los aforamientos antes de que se produzca el debate para elegir al nuevo presidente.

El portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, señaló que el "riesgo" de eliminar los aforamientos debe ir vinculado a que se limite la acusación particular que ejercen los partidos políticos en casos en los que están siendo investigados dirigentes de otras formaciones.

C's no es muy tajante ante la posibilidad de que el partido de la corrupción siga gobernando"

Martínez detalló, tras reunirse con su homólogo de C's, Miguel Sánchez, que el PP quiere negociar "para quién y cómo" se suprime la figura del aforamiento enmarcándolo en un contexto en el que el PSOE y Podemos, dijo, han usado la acusación particular contra el PP y el ex presidente Pedro Antonio Sánchez para "intentar ganar en los tribunales lo que no han logrado en las urnas".

Por su parte, Miguel Sánchez rechazó que vaya a negociar "el qué, quién y cuándo" de esa supresión, y consideró una "exigencia" de Ciudadanos que se apruebe con los votos del PP una reforma urgente del Estatuto de Autonomía murciano, para quitar el aforamiento de los diputados, antes de que tenga lugar el pleno de investidura del nuevo presidente de Murcia.

El portavoz de la formación naranja, que considera esta negociación como una "segunda oportunidad", apuntó que "no es condición sine qua non" que Pedro Antonio Sánchez deje su escaño en la Asamblea Regional para llegar a un acuerdo con los populares. En este sentido, aclaró que la exigencia de su grupo para que Sánchez abandone el hemiciclo no puede ayudar a que la comunidad autónoma siga estando "totalmente bloqueada".

Además, recordó al PP que, si acepta "todas las condiciones" que plantea su partido, López Miras será el próximo presidente de la comunidad. Entre esas condiciones "innegociables", Sánchez citó una bajada de impuestos y la eliminación en 2018 del impuesto de sucesiones y donaciones, un pacto nacional del agua y la apuesta por la regeneración democrática.

El secretario general de Podemos Murcia, Óscar Urralburu, manifestó ayer por su parte que C's "está negociando a la baja" sus condiciones para luchar contra la corrupción al tratar con el PP su apoyo a la investidura del candidato popular.

En un comunicado, Podemos señala que la reunión PP-Cs celebrada en la Asamblea Regional es un "aperitivo" al "gran postre" para el Partido Popular, la firma del pacto de investidura, y constata que Cs "no es muy tajante" ante la posibilidad de que el "partido de la corrupción siga en el Gobierno".