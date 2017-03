C's se reunirá con PSOE y Podemos para impulsar una "reforma exprés" que elimine los aforamientos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este jueves que la semana próxima su partido se reunirá con responsables del PSOE y de Podemos para impulsar la limitación de mandatos, el fin de los aforamientos y la comisión de investigación de la financiación del PP, medidas que fueron pactadas con el partido del Gobierno pero que ahora los populares ven complicado poner en marcha.

Además, se ha mostrado convencido de que Podemos no va a "impedir la supresión de los aforamientos con un requisito de un referéndum que retarde la supresión de un privilegio". Según ha dicho, esto es algo que quiere hablar con Podemos, porque cree que podría ser una "reforma exprés de consenso absoluto" que se haría "en 15 días". De hecho, se ha preguntado si alguien cree que la gente votaría en un referéndum a favor de mantener ese privilegio.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha avisado al PP de que "no puede bloquear" la puesta en marcha de estas medidas porque no tiene mayoría absoluta" aunque parezca que aún "no se ha dado cuenta". "Lo vamos a articular con Podemos y con el PSOE, que se suma el PP, pues bien, que no se suma, pues también", ha añadido.

Rivera ha tachado de "excusas de mal pagador" los argumentos del PP para no impulsar ya todas estas medidas y ha avisado de que "es mentira" que no pueda haber varias comisiones de investigación trabajando a la vez, porque no está escrito en ningún sitio. "Qué culpa tengo yo de que ustedes hayan robado mucho o gestionado mal la Policía", ha añadido.

De hecho, ha confiado en poder poner en marcha lo que ha llamado una "comisión Bárcenas" con el PSOE y con Podemos, porque no cree que el PP pueda contar con el apoyo de ninguno de los dos en la Mesa del Congreso para frenarla. "¿Vamos a impedir que se investigue el mayor escándalo legal de la historia de la democracia?", se ha preguntado. Rivera ha recordado que la Audiencia Nacional ha reabierto el caso de la presunta caja B del PP.

Por todo ello, ha pedido al PP que reflexione, cumpla lo que pactó el pasado agosto, suscriba la creación de la comisión y participe en su planificación. A su modo de ver, el PP no quiere hacerlo por "soberbia" pero ha remarcado que uno sólo puede "ponerse farruco" cuando tiene mayoría absoluta, y cuando no "es un poco absurdo". "Yo no necesito que el PP apoye todo esto", ha reiterado.

El presidente de Ciudadanos ha afirmado que siempre ha dado por hecho que no podrá "convencer a Rajoy de que sea un látigo contra la corrupción", porque es "una persona conservadora, inmovilista, que tapa la corrupción de su partido".

De hecho, ha recordado como él mismo dijo, en la sesión de investidura, que Rajoy no era "de fiar". "Ha renovado su partido sin tocar ni una coma y sigue teniendo la caja B", ha dicho en alusión a la reapertura de la causa.

Con todo, le ha preguntado al PP "qué miedo tiene a quitar aforamientos" y le ha avisado de que de esta forma Rajoy estará actuando en contra de lo que quieren la mayoría de sus votantes.

Por otro lado, ha avanzado que su partido prepara, para la próxima semana, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que corte "el cordón umbilical" entre la institución y las sedes del PSOE y del PP.

Su propuesta es que los magistrados sean nombrados por periodos de 12 años, en lugar de por nueve, que estos no puedan tener puertas giratorias y que no tengan vínculo con el partido que los propone. "Si nadie lo evita puede producirse que el presidente del TC sea un exdiputado del PP", ha avisado, añadiendo que eso no es bueno en un momento en que el tribunal tiene que tomar decisiones muy complicadas, por ejemplo sobre el proceso independentista catalán.