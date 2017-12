C's se atreve con el 'Parlament'

Los números no le dan, en buena lógica, a Ciudadanos (C's) para investir a Inés Arrimadas como a presidenta de la Generalitat. Tampoco le dan para presidir el Parlament, pero a esto último sí que aspira, para disgusto de PP y PSOE, que no entienden que el partido de la candidata más votada el 21-D no intente convertirla en la nueva jefa del Govern. No lo asume ninguno de los dos grandes partidos, salvo excepciones como la de Mariano Rajoy.

El secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, confirmó ayer que su partido presentará candidato para presidir la Mesa del Parlament y que está dispuesto para ello a mantener conversaciones con las fuerzas independentistas.

Parece que Rajoy sí sabe sumar y cuándo se puede obtener la mayoría y cuándo no"

En declaraciones en el Congreso, Villegas justificó el diálogo con los partidos independentistas porque la Mesa debe ser un "órgano plural" al servicio de la Cámara, algo que ve compatible con la decisión de no hablar con ellos para la candidatura de Inés Arrimadas a la Presidencia de Generalitat, que por ahora descarta.

Aunque no confirmó que vaya a ser el diputado Jose María Espejo-Saavedra el candidato de Ciudadanos a presidir la Cámara autonómica, sí dijo que "no le sorprendería" que su partido postulara a este parlamentario para el cargo.

Villegas explicó que la decisión de apostar por la Presidencia del Parlament obedece a la necesidad de evitar que los grupos separatistas quieran hacerse con el cargo tras haber "secuestrado" la Mesa y haber hecho una "utilización indebida" de este órgano en la anterior legislatura.

Eso sí, advirtió de que, ni en el caso de la Presidencia del Parlament ni en la de la Generalitat, su grupo da "nada por hecho", aunque insistió en que "sabemos sumar y no hay opción a día de hoy para gobernar".

En este sentido aseguró que en la conversación de hora y media que mantuvo ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el jefe del Ejecutivo no le instó a presentar a Arrimadas a la investidura, una "ocurrencia" que atribuyó a "otros niveles" del PP.

"Parece que Rajoy sí sabe sumar y sabe cuándo tener mayoría y cuándo no", zanjó Villegas.

Tampoco aceptó la posible "investidura telemática" del candidato "prófugo" de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y dejó claro que Ciudadanos "no va a colaborar al circo que tiene montado desde Bruselas".

Villegas apuntó además que Rajoy no concretó a Rivera ningún plazo ni fechas sobre las principales cuestiones abordadas, como la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica y mantener desde el Ejecutivo el control de los servicios públicos catalanes hasta que no se forme el Govern.

Villegas manifestó también que el líder de C's y el jefe del Ejecutivo coincidieron en que el nuevo Gobierno catalán, "tenga el color que tenga", deberá "cumplir la ley y la Constitución".