C's impulsa una comisión para aclarar el "espionaje político" de los Mossos

Ciudadanos (C's) registrará en el Parlament la creación de una comisión que investigue el "espionaje político" de los Mossos d'Esquadra a personas contrarias a la independencia, que determine quién ordenó los seguimientos y permita depurar responsabilidades. Así lo anunció ayer el presidente de C's, Albert Rivera, tras una reunión del Comité Permanente de la ejecutiva nacional del partido.

Rivera advirtió que "en democracia es intolerable que un Gobierno se dedique a hacer espionaje político, en este caso, además un Gobierno autonómico que ni siquiera tiene competencias para ello y, por supuesto, mucho menos hacerlo por motivos políticos". A su juicio, supone una "afrenta" al orden constitucional y al respeto a la intimidad de las personas. Recordó que para que la comisión salga adelante es necesario el apoyo de tres grupos parlamentarios y dijo que espera contar con el del PP, PSC y Podemos.

C's quiere que se investigue en sede parlamentaria quién ordenó investigar a políticos, periodistas o empresarios, si hay o no consecuencias penales y si hay documentación que acredite que se produjo el espionaje, quién va a asumir responsabilidades políticas por "semejante barbaridad".

Sobre la ronda de contactos para proponer un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, recalcó que la decisión le corresponde al presidente del Parlament, Roger Torrent, como, según dijo, le trasladó la presidenta de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, en el encuentro que ambos mantuvieron ayer por la tarde. Subrayó que su formación ya lideró el "Pleno de desbloqueo" y que ahora se está ya la fase de encontrar un candidato alternativo a Carles Puigdemont. Señaló que "a ver si encuentran a alguien que no esté imputado o en la cárcel" y no sea "ni el fugado de Waterloo ni el encarcelado (Jordi) Sànchez". Pidió que, aunque no sea constitucionalista, la mayoría parlamentaria separatista proponga al menos uno que "esté dentro de la ley, la Constitución y el Estatut".