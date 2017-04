C's pide la comparecencia urgente de Catalá por un supuesto "chivatazo" a Ignacio González

Ciudadanos pedirá la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que dé cuenta de los supuestos "chivatazos" dados al ex presidente madrileño Ignacio González y las supuestas presiones de la Fiscalía Anticorrupción para impedir un registro en la operación Lezo.

"Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro sobre morosidad. Para el líder de Cs, "el ministro y el Gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales" y de "chivatazos".

Se ha referido así a las informaciones que apuntan a un "chivatazo" a González previniéndole de que sus líneas de teléfono estaban "pinchadas" y de su posible detención, así como que el fiscal anticorrupción de Madrid, Manuel Moix, intentó paralizar uno de los registros en la operación Lezo sobre la corrupción en el Canal de Isabel II.

Rivera, que ha subrayado que Cs tiene "obsesión" con la despolitización de la justicia y de la Fiscalía, quiere saber si el ministro "en vez de hacer y repartir justicia, está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen". "Es extremadamente grave que quien tiene que investigar un delito dé instrucciones de no investigar delitos", ha incidido el dirigente de la formación naranja.

Preguntado por si la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre debería dimitir como portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, ha dicho que no está imputada, pero "todas las sospechas van en torno a la gestión de sus gobiernos de mayoría absoluta".

"Es una decisión suya, pero la situación está cercando toda la corrupción del PP con mayoría absoluta", ha apuntado, mientras que sobre la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha matizado que ha declarado como testigo y ha descartado apoyar una moción de censura en contra de su gobierno.

Rivera ha puntualizado que si Cifuentes fuese imputada por un caso de corrupción, Cs pediría su dimisión, "pero no es el caso", y ha advertido que no va a "quemar pantallas". "Evidentemente no sabemos si van a imputar a alguien del gobierno y si se va a enrocar o se va a marchar", ha afirmado.

No obstante, ha puntualizado que, además de investigar en sede judicial, hay que investigar en sede política y, por eso, Cs ha pedido la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid para que dé cuentas de "la presunta corrupción de su partido, de la gestión del Canal de Isabel II y de cuántas cosas sabía ella".

"Tiene que dar explicaciones, no puede decir que no sabe nada, porque es miembro del PP desde hace casi 30 años, lleva en la Asamblea de Madrid más de 25 y ha estado en la dirección del partido a nivel regional y en el Canal de Isabel II", ha recordado. A la comparecencia de Cifuentes en el parlamento regional, ha sumado la del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro del Congreso de los Diputados.

"Y seguramente tendrá que acabar viniendo Rajoy también en la comisión Bárcenas por todo lo que estamos sabiendo en el caso Gürtel y la financiación ilegal", ha afirmado. Ha insistido en que hay que dejar que los jueces y fiscales hagan su trabajo, pero también que se diriman responsabilidades políticas.