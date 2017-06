C's exige a Rajoy que cesen también Maza y Catalá

El secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, reclamó ayer que tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandonen sus respectivos cargos.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Villegas indicó que hace tiempo que el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix tenía que haber dimitido. De hecho, señaló que seguramente "no tenía que haber sido nombrado", ya que era "el favorito de un presunto corrupto", en referencia al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido en relación con el caso Lezo.

Moix está incapacitado para sus funciones y debe ser expulsado de la carrera judicial"

El dirigente naranja criticó las palabras del fiscal general del Estado, que, si bien admitió la renuncia que le presentó ayer Moix tras conocerse que posee parte de una empresa off shore en Panamá, defendió que no había motivos para cesarlo de su cargo ya que "no ha existido ningún tipo de irregularidad e ilegalidad" en la mera "tenencia" de esa compañía.

Villegas manifestó que, al parecer, Maza "no veía razones para cesar al fiscal jefe Anticorrupción" a pesar de que éste tenía "una sociedad en un paraíso fiscal con un conocido testaferro" y que Ignacio González quería que fuera designado para el cargo.

Según recordó, Ciudadanos ya votó a favor de la reprobación de Maza en el Congreso y exigió su dimisión por sus actuaciones en la Fiscalía y por los nombramientos que había hecho. "Hoy, sus declaraciones apoyando y quitando importancia a las circunstancias" que rodean a Moix y a su empresa en Panamá "lo que hacen es convencernos aún más de que debe abandonar su cargo", subrayó Villegas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró en Twitter, por su parte, que, aunque hayan "entregado" la "cabeza" de Moix, el dimitido es sólo "una pieza en el engranaje de la trama", un mensaje en el que aprovecha para difundir un vídeo en el que la portavoz de Podemos, Irene Montero, explica las relaciones de Moix con "la trama".

El ex fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España Carlos Jiménez Villarejo afirmó, por su parte, que entiende la dimisión de Moix porque está "incapacitado para el ejercicio de sus funciones" y sugirió que debe ser "expulsado" de la carrera judicial.

Villarejo explicó que el hecho de que Moix sea socio de una sociedad mercantil que está domiciliada en un paraíso fiscal es una falta "muy grave" y le lleva a una situación de incompatibilidad con su ejercicio como fiscal. Así, sugirió que se le abra un "expediente disciplinario" y se le sancione con la "expulsión" de la carrera fiscal.