C's aboca al fracaso a la moción de censura socialista en Murcia

El PSOE presentó ayer una moción de censura contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), que para salir adelante necesita del apoyo de Podemos y Ciudadanos (C's), que ya ha adelantado que no la respaldará si no es para convocar a continuación elecciones.

El Gobierno recomienda "no caer en la precipitación y las prisas"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, instó ayer a los partidos de la oposición en Murcia a no caer "en la precipitación y las prisas" y esperar a que el juez tome una decisión sobre si imputa o no formalmente a Sánchez. "Las precipitaciones nunca son buenas, pero en este caso todos deberíamos hacer gala de cierta cautela. El presidente de Murcia ha dicho que si es imputado formalmente, va a renunciar. Lo bueno y lo correcto es esperar", recomendó el portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa. Méndez de Vigo pidió además no sacar "ninguna conclusión extraña" de la foto en la que aparece el juez que instruye el caso Auditorio junto a un ex concejal del PP y vocal de la dirección regional del partido.