Dastis dice que el retroceso del EI en Siria e Iraq no reduce su "amenaza"

Alfonso Dastis subrayó ayer que el Estado Islámico (EI) "seguirá siendo una amenaza terrorista considerable" aunque la coalición internacional consiga privarlo de toda su base territorial, de manera que su derrota llevará tiempo. En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, el ministro de Asuntos Exteriores precisó que las ofensivas de la coalición "han dañado significativamente al EI", arrebatándole un 80% de su territorio en Iraq y un 46% en Siria.

Eso se traduce, además, en menos ingresos para el grupo terrorista y mina la moral de sus combatientes, explicó. No obstante, admitió que, a medida que retrocede en Siria y en Iraq, se reactiva y organiza redes en otros lugares, en particular en la UE y en Turquía, y no duda de su capacidad de actuar.

Por eso, detalló que la coalición trabaja también en otros frentes, con grupos de trabajo dedicados, respectivamente, a privar al EI de sus fuentes de ingresos, a impedir y prevenir los viajes de personas radicalizadas a zonas de conflicto y a elaborar una contranarrativa a los mensajes yihadistas. En este punto, recalcó el empeño español en poner en el centro de esta narrativa a las mujeres y especialmente a las víctimas del terrorismo.

Tras repasar las iniciativas de España, en particular durante sus dos años de pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU, avanzó que nuestro país prepara un nuevo plan estratégico de lucha contra el blanqueo de capitales, que afectará a la financiación del terrorismo, para "unificar en una sola norma las distintas obligaciones" para las entidades financieras que ahora están "dispersas" e incluir medidas relativas a "las relaciones de negocios que no estén suficientemente cubiertas".