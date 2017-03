Delso niega que cobrara de la Gürtel y afirma que supo por la prensa del apodo 'Luis el cabrón'

El ex presidente de Isolux Luis Delso aseguró ayer que nunca recibió dinero de la red corrupta Gürtely que se enteró por la prensa de que supuestamente cobró 72.000 euros, tal y como aparece en la contabilidad B de las empresas de Francisco Correa bajo el seudónimo Luis el cabrón. El empresario, que ayer compareció como testigo en el juicio sobre la primera etapa de Gürtel, admitió que prestó 60.000 euros al responsable de Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes. "A mí el señor Correa no me ha dado nada, en absoluto", señaló Delso. Es más, a preguntas del abogado del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, el ex presidente de Isolux remarcó que no tiene "ni idea de cómo funciona la contabilidad sui géneris de las empresas del señor Correa", en referencia de si conoce el motivo por el cuál probablemente le identificaron con tal apodo. "Siento que además haya sido un trastorno para el señor (Luis) Bárcenas, que nos hayan adjudicado un nombre a ambos", agregó.

El empresario admitió que conoció a El Bigotes a través de Correa -con el que mantiene una amistad- y que tuvo una "buena relación" con él porque era una persona "muy imaginativa" en el ámbito de la publicidad. Asimismo, recordó que Pérez le "lloró mucho" para que le prestase "15 millones de pesetas" para hacer frente a una deuda de su padre. Ante su insistencia, decidió dejarle en efectivo 60.000 euros que le devolvió "un año o año y medio después". El ex presidente de Isolux contradijo así las versiones ofrecidas por Correa y El Bigotes. El líder de la Gürtel aseguró que este apunte hace referencia a la deuda de 72.000 euros que tenía Álvaro Pérez con un "un amigo suyo", Luis Delso. Este argumento fue confirmado por Pérez, quien añadió que él que bautizó con "cariño" con el apelativo de cabrón.