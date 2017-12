Díaz confía en que el futuro 'Govern' "no vuelva a la senda de la unilateralidad"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, expresó este viernes su esperanza de que los partidos independentistas "no vuelvan al camino" de la unilateralidad y de que los acontecimientos vividos en Cataluña en los últimos meses "no se repitan". Después de felicitar a la vencedora de las comicios, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por los apoyos obtenidos y destacar la altísima participación, Díaz aseveró, en alusión a los partidos independentistas, que su camino ha supuesto "saltarse las normas" del Estado de derecho, por lo que pidió que entiendan que los ciudadanos necesitan seguridad jurídica y estabilidad. "Quienes estamos en política debemos pensar en las consecuencias sociales y económicas cuando tomamos una decisión. Espero que lo que hemos vivido no se vuelva a repetir y que haya una esperanza de poder compartir un proyecto común de convivencia" en Cataluña, aseguró en declaraciones a la Cadena Ser.

Los populares andaluces hicieron una lectura en clave interna de sus resultados. "Estamos frustrados", admitió su líder, Juanma Moreno, a su llegada al Comité Nacional celebrado en Madrid para analizar los comicios. Sin embargo, el PP-A sostiene que no son trasladables a Andalucía. "Son realidades distintas", defendió el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín. "Susana Díaz y todos los presidentes socialistas anteriores han convocado siempre las elecciones con la calculadora electoral en la mano y cuando las encuestas decían que les venía bien a sus intereses, obviando los intereses de los andaluces", explicó. "Frente" a esta actitud, Martín indicó que el PP es un partido "capaz" de convocar las elecciones en Cataluña en el momento que peor daban las encuestas "para garantizar los intereses y la integridad de España". "Esa es la diferencia entre el oportunismo político y la responsabilidad del PP", esgrimió.

Para Ciudadanos, los comicios "han roto" el discurso de que hay más catalanes que quieren irse de España que no. "Este es un mensaje muy fuerte en momento como este de inestabilidad", indicó su presidente y portavoz en Andalucía, Juan Marín, que ejerció de apoderado en una mesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Marín también insistió en la urgencia de acometer una reforma de la Ley Electoral ya que se trata de "un traje a medida para los soberanistas e independentistas".