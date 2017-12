Dimite el presidente de la Cámara de Cuentas tras su imputación en el caso Lezo

El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión de su cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias y de la institución.

La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.

El Consejo de la Cámara de Cuentas se reúne precisamente este jueves sobre las 10 horas y en un encuentro ordinaria del Consejo, programado antes de conocerse la imputación decretada por la Audiencia Nacional.

Esta institución está integrada por siete Consejeros elegidos por la Asamblea de Madrid para un período de seis años, además de un secretario general. El presidente, propuesto por la mayoría absoluta de los consejeros, es nombrado por la Presidencia de la Asamblea de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decretó la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas al entender que "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.

El exgerente del Canal compareció el 1 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid precisamente en relación con la compra de Inassa. Entonces aseguró que es "una persona honesta, siempre toma las decisiones de forma legal, nunca se ha llevado un duro y no tiene la condición de investigado".

Tras enfatizar que no creía que terminara imputado en el caso Lezo porque "nunca ha cometido ninguna ilegalidad", dijo que en el caso de que acabara con la condición de investigado dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas "para no hacer daño al organismo" aunque nadie está obligado a dejar su puesto si no es por sentencia firme.

Asimismo, los distintos grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid instaron ayer a que Canalda abandonara su cargo. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, escribió un mensaje en Twitter para señalar que esperaba que Canalda asumiera su responsabilidad tras la imputación por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo y presentara su dimisión, algo que se ha producido.

También se expresaron en el mismo sentido el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la diputada de Podemos María Espinosa.