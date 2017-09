Rajoy asegura que la respuesta en Cataluña "no puede ser otra que la tomada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la respuesta que se está dando al desafío independentista en Cataluña "no puede ser otra que la tomada" y ha defendido estar actuando "con sensatez, moderación y proporcionalidad".

Así ha respondido Rajoy al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en la sesión de control de la Cámara. Tras el tenso cara a cara entre Rajoy y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Esteban ha pedido al presidente, en un tono más comedido, que explicase su posición ante el "conflicto" catalán.

Y le ha reprochado su estrategia con Cataluña, además de advertirle de que no puede "escudarse detrás de los jueces o los fiscales", porque este asunto no se arreglará "con amenazas" o con "la fuerza". Rajoy ha pedido al portavoz del PNV que se ponga en su lugar y entienda que como presidente del Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley como hizo el jefe del Govern, Carles Puigdemont, quien solo le daba una opción cuando intentó el diálogo con él, "referéndum sí o referéndum sí".

"A nadie en su sano juicio le agrada esta situación a mí tampoco", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que de todos los interlocutores que ha tenido el único que le ha pedido que pasara "por encima de la ley" ha sido Puigdemont, y él no puede hacerlo. La ley, ha insistido Rajoy, "se tiene que cumplir" y a partir de ahí se puede hablar.

"Pero que nadie cuente conmigo para liquidar la unidad de España y la soberanía nacional; para eso no me dedico a la vida política", ha advertido. Las explicaciones de Rajoy no han convencido a Esteban, quien ha lamentado que lo que era un problema económico y competencial ha devenido, fruto de las "acciones e inacciones" del presidente del Gobierno, en un "auténtico conflicto social con un fondo nacional catalán clarísimo".

Ha criticado además la estrategia de Rajoy, que habla de que se cumpla la ley pero no da posibilidades de cambiarla y con una estrategia en la que se "amenaza" la libertad de expresión, se envía a la policía a los medios de comunicación y las imprentas o se bloquean las cuentas.

"Señor presidente, no puede escudarse detrás de los jueces o fiscales, este asunto no se va a arreglar con amenazas o la fuerza", ha criticado Esteban a Rajoy, a quien también ha insistido en que "había caminos" para acordar un referéndum y se podían haber consensuado condiciones para celebrarlo.

Abandono de ERC

Los diputados de ERC han abandonado el pleno del Congreso en señal de protesta por la actitud del Gobierno ante la situación en Cataluña y después de que su portavoz adjunto, Gabriel Rufián pidiera al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que saque "sus sucias manos" de las instituciones catalanas.

Rufián ha dirigido una pregunta a Rajoy en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja sobre la respuesta que está dando el Gobierno a las aspiraciones independentistas y en la que ha mostrado su rechazo a las primeras detenciones de altos cargos catalanes.

Rufián ha dicho que se ha amanecido con la Guardia Civil frente a casa de "nuestros amigos" y con detenciones de cargos electos catalanes simplemente por sus ideas.

"Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", ha señalado entre muestras de rechazo a sus palabras por parte de los diputados del PP: Y ha proseguido: "Sepan tanto usted como sus lacayos que por cada uno que detenga hay cientos que están dispuestos también a hacerlo y respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás".

A renglón seguido y tras considerar que lo que existe ya en Cataluña es "una lucha por los derechos civiles", ha anunciado que los diputados de ERC iban a abandonar el pleno para ir a apoyar a sus "amigos". Sí se han quedado, algunos de ellos ya en pie, para escuchar la respuesta de Rajoy, quien ha apelado al Estado de Derecho y ha explicado que la operación de la Guardia Civil se ha realizado por decisión judicial.

"Cualquier demócrata, no sé si usted lo es ni voy a entrar en el análisis -ha precisado-, tiene la obligación de (respetar) lo que diga uno de los tres poderes del Estado. Ha insistido en que se trata de una operación judicial que se hace para garantizar que se cumple la ley y ha recalcado que todos los encargados de que así sea van a actuar en consecuencia.

Frente a las palabras de Rufián, le ha pedido que cesen las amenazas "de sus socios de la CUP y de otros" contra alcaldes, concejales, policías locales y personas que no piensan como ellos porque son "atentados contra los derechos individuales de las personas". Tras la intervención de Rajoy es cuando los diputados de ERC han abandonado el pleno.

Iglesias: "Es una vergüenza que en España pueda haber presos políticos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido que con las detenciones que se han producido en Cataluña, España va a tener "presos políticos", algo que ha calificado de "vergüenza" a la vez que ha defendido la asamblea promovida por su partido para promover el "diálogo y la sensatez".

"No se pueden suspender derechos civiles", ha recalcado Iglesias en los pasillos del Congreso después de que la Guardia Civil detuviera al secretario general del departamento de Economía, Josep Maria Jové Lladó, en el operativo contra el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Cuando hay problemas o crisis en una democracia, la democracia "hay que ensancharla no hay que estrecharla y ensancharla significa dar la palabra a los ciudadanos".

Es muy grave, ha insistido, que en España haya presos políticos mientras "un partido corrupto esta parasitando las instituciones" después de que este país haya visto cómo "roban a los ciudadanos" con impunidad, hayan perdonado 40.000 millones de euros a los bancos o hayan utilizado el Ministerio del Interior para neutralizar a rivales políticos.

"Me parece una vergüenza que en este país pueda haber presos políticos en lugar de afrontar con dialogo y sensatez un problema político", ha subrayado Iglesias.

Robles garantiza la unidad del PSOE en el apoyo "inequívoco" al Gobierno

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha garantizado hoy que su partido está "muy unido" en la defensa de la legalidad y en el apoyo "claro e inequívoco" al Gobierno respecto a Cataluña y ha asegurado que serán siempre un "puntal básico" en la protección de los derechos y libertades.

Robles, cuyo grupo rechazó ayer una proposición no de ley de Ciudadanos de respaldo al Ejecutivo en la defensa del Estado de Derecho, ha incidido hoy en los pasillos de Congreso que su partido "no necesita comunicados ni proposiciones más o menos oportunistas".

"Nuestro compromiso con el Estado de Derecho y su apoyo al Gobierno es claro e inequívoco", ha dicho la portavoz socialista a los periodistas, un compromiso que después ha reiterado dentro del hemiciclo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control.

Ha insistido en la "posición de Estado" del PSOE "por encima y al margen de propuestas como la de ayer de Ciudadanos que lo único que buscaba era dividir y un protagonismo de quien la propuso".

"No tenía la intención de unir a las fuerzas constitucionalistas, sino más bien buscar protagonismos personales", ha recalcado.

Ha admitido, no obstante, que les "dolió" que Cs no aceptara su "enmienda por el diálogo", pero ha reiterado que nadie debe tener ninguna duda de que el compromiso del PSOE de apoyo al Gobierno y en defensa de la legalidad es "absoluto y total".

"El PSOE tiene un profundo sentido del Estado", ha subrayado Robles, que ha precisado que sólo un diputado socialista decidió ayer "en conciencia" abstenerse, en alusión a Soraya Rodríguez, que no siguió la disciplina del partido.

En cualquier caso, ha dicho que el debate interno que suscitó la propuesta "es la señal de que la política es algo activo y de que aquí no se trabaja a la búlgara".

Rivera: "Si Puigdemont se baja del carro y retoma la democracia, esto se acaba"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, "se bajan del carro" y retoman la democracia y el Estatut de Cataluña "esto se acaba", refiriéndose, entre otras cosas, a las detenciones de hoy.

Rivera ha aludido así en una rueda de prensa en el Congreso a la más de una docena de detenidos, entre ellos cargos del Govern, que ha habido en el marco del operativo contra el referéndum del 1 de octubre.

Los únicos responsables -ha subrayado- de haber llegado a este punto son quienes "a pecho descubierto" presumen de que se van a saltar las leyes y luego "se enfadan" de las consecuencias de sus acciones.

Ha hablado de "diálogo" pero siempre y cuando los independentistas -ha subrayado el líder de Cs- respeten las leyes, desconvoquen el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y revoquen su intención de declarar la independencia el 3 de octubre.