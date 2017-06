ERC hace suya la moción contra "un régimen corroído por la corrupción"

Esquerra Republicana (de Catalunya ERC) ha proclamado este martes su respaldo a la moción de censura de Pablo Iglesias, que hace suya porque considera que lo que llama "el régimen" de la Constitución de 1978 está "corroído por la corrupción" y porque comparte con Unidos Podemos la defensa del derecho a decidir de Cataluña que, según ha comprometido, se ejercerá el 1 de octubre. Y si el Gobierno del PP "se atreve" a impedirlo, el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha advertido de que el Parlament actuará en consecuencia y promoverá movilizaciones.

En su discurso, el portavoz independentista ha asumido la moción de censura de Pablo Iglesias al considerar que el PP es "el partido de Europa con más causas judiciales abiertas" y que aún no ha roto con el franquismo.

Pero también respalda la moción porque, en su opinión, supone una censura "a todo un régimen de la restauración monárquica, corroído por la corrupción", y que ya "resulta irreformable".

A partir de ahí, ha defendido la autodeterminación de Cataluña y el anunciado referéndum independentista del 1 de octubre, que, según ha comprometido, se va a celebrar pese a todos los obstáculos que ponga el Gobierno de Mariano Rajoy.

Todo el 'Govern' desobedecerá

En este sentido, ha querido dejar claro que los independentistas desobedecerán la legislación española que impida el referéndum y que "todos los miembros" del Govern catalán asumirán las consecuencias penales de sus actos: "Asumimos todas las consecuencias penales porque no somos corruptos, no somos delincuentes y no intentamos escapar de la Justicia. Vamos a cara descubierta", ha proclamado.

Es más, ha subrayado que el conflicto catalán no va a acabar con unas nuevas elecciones autonómicas, como pronostican algunos partidos constitucionalistas: "No -ha zanjado. Les digo a ustedes que sólo habrá elecciones después de la celebración del referéndum. Autonómicas si gana en no, o constituyentes si gana el sí".

Y ha avanzado que "si acaso se atrevieran a impedir" el referéndum catalán, "el Parlament actuará en consecuencia" y "los centenares de miles de personas que se han manifestado, ocuparan los espacios públicos y centenares de cargos electos se solidarizarán con los represaliados". "Y lo que quedará más cuestionado será la restauración monárquica", ha concluido.