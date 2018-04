ERC rechaza apurar los plazos para la investidura e insta a formar ya 'Govern'

Erc apremió ayer a Carles Puigdemont para constituir un Govern "de forma inmediata", sin apurar el plazo para investir un nuevo presidente de la Generalitat, que vence el 22 de mayo, y sean convocadas nuevas elecciones. Después de que el domingo Puigdemont pidiera "tiempo" para "buscar las fórmulas para que no haya elecciones" y apostara, en una entrevista con TV3 desde Berlín, por proponer a "otro candidato" si se confirma que el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, no puede ser investido, ayer la portavoz de ERC, Marta Vilalta, urgió a formar Govern.

Vilalta coincidió con Puigdemont en que "hay que evitar nuevas elecciones", pero insistió en que la solución debe pasar por una propuesta de JxCat que conduzca a "una investidura efectiva". La dirigente de ERC rechazó agotar el plazo del 22 de mayo por los efectos "negativos" que comporta mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "No podemos esperar, necesitamos un Govern de forma inmediata y no hace falta agotar los plazos".

Puigdemont dijo que la solución puede pasar por la "reforma de la ley de la presidencia", que impulsa JxCAT para hacer posible una investidura a distancia. Sin embargo, ERC avisó de que esperar a que concluya la tramitación de esa reforma no es la mejor forma de conseguir una investidura rápida. Fuentes republicanas consultadas por Efe subrayaron que esa reforma no sería suficiente para investir a Puigdemont, puesto que haría falta también una reforma del reglamento del Parlament, por no hablar de una posible impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.