ERC se sitúa primera en la intención de voto con Ciudadanos muy cerca

Esquerra Republicana de Cataluña ganará las próximas elecciones autonómicas con un 26,5% de los votos, seguida muy de cerca por Ciudadanos que obtendría un 25,3%. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) quedaría como tercera fuerza con un 14,9% de votos, mientras que la cuarta formación política en intención de voto será Junts per Catalunya (JxCAT), la formación que lidera el presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont, con un 13,6%. Catalunya en Comú-Podem obtendría el 6,7%, la CUP el 5,9 y el PP conseguiría el 5,8%. Estos son los datos que arroja una encuesta de intención de voto de Metroscopia para El País realizada entre el 20 y el 22 de noviembre en base a una muestra de 1.800 entrevistas a ciudadanos residentes en Cataluña.

Estos resultados otorgarían en número de escaños 39 a ERC, 35 a Ciudadanos, 21 a JxCat, 19 al PSC, 8 a CeC-Podem, 7 a la CUP y 6 al PP. Las formaciones independentistas (ERC, JxCat y CUP) obtendrían el 46 % de votos y 67 escaños, el mismo porcentaje que las constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP), que sumarían 60 escaños.En las elecciones de 2015 los primeros (Junts pel Sí y la CUP) obtuvieron 72 escaños y las tres formaciones constitucionalistas mencionadas 52.

El líder político mejor valorado según la encuesta es Oriol Junqueras con un 46% de aprobación, seguido de Puigdemont, con un 43, Marta Rovira (42), Miquel Iceta (36), Xavier Domènech (36), Inés Arrimadas (29), Xavier García Albiol (19) y Carles Riera (14).

Esta campaña será "muy decisiva", dadas las "circunstancias excepcionales" y las "dudas sobre la decisión final de los electores", lo que deja "la sensación de que el voto no está estabilizado", según apuntan diversos politólogos y expertos en comportamiento electoral. Así se han expresado el profesor en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Barcelona (UB) Oriol Bartomeus, la también profesora de Ciencia Política en la Universidad de Valencia (UV) Astrid Barrio y el asesor de Comunicación y consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí.

Bartomeus apunta que "los indecisos" son en esta ocasión más que en anteriores comicios y que, "incluso electores que parecen decididos, lo están menos que antes". "Hay mucho movimiento y todo puede aún dar muchas vueltas, todas las formaciones están en competencia en algún espacio". Barrio, por su parte, recuerda que "las campañas no siempre son útiles", ya que "sirven sobre todo para reforzar percepciones previas", pero las condiciones actuales "alteran" estos supuestos. Esta campaña sí será un "elemento importante" porque votantes "tradicionalmente menos atraídos por las autonómicas" ahora puede que se movilicen más, al darle a estas elecciones "una prioridad muy alta", tras los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña.

Según Gutiérrez-Rubí, "hay mucho voto que aún no está decidido: no sólo de quien no sabe qué votar, sino también de quien lo tenía decidido y comienza a tener dudas".