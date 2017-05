Mari Paz Artolazabal, viuda del intelectual socialista José Luis López de Lacalle, afirmó ayer que ella no quiere que "le pida perdón nadie", pero subrayó que ETA "tiene que pedir perdón a este pueblo, a la gente a la que tanto daño ha hecho". Artolazabal hizo estas afirmaciones en el homenaje que el PSE-EE de Andoain rindió ayer en esa localidad guipuzcoana a López de Lacalle, asesinado por ETA en 2000. La viuda (en la imagen, depositando flores en el monolito), emocionada y acompañada por su hija Aitziber, recordó que se cumplen 17 años "desde que no está José Luis" y señaló que este año cuentan con un miembro más en la familia, su nieta de 10 días, la cual "no va a poder conocer a su aitona". La portavoz socialista en Andoain, Maider Lainez, recordó a su vez que la banda terrorista asesinó a López de Lacalle "por defender sus ideas, por pensar libremente, por expresarlo así, por ser un librepensador".