Echenique urge al PSOE a formar un "Gobierno alternativo" al del PP

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, espera que "en algún momento" el PSOE "se avenga" a cambiar a Mariano Rajoy, porque se dan los "números" para un "Gobierno alternativo" al del PP, que es "muy lesivo para los intereses de la gente".

Echenique recordó, no obstante, que los números "son los mismos" que después del 26 de junio y lo serán después del congreso en el que el PSOE elegirá a su nuevo secretario general. Por eso, mostró su deseo de que "en algún momento" la pieza que falta para componer ese Ejecutivo alternativo, que es el PSOE, "se dé cuenta de que es viable, posible y vaya adelante con ello". Pero el dirigente de Podemos no es muy optimista al respecto. "Primero a Pedro Sánchez no le dejaron y ahora la gestora no quiere", lamentó, y añadió que no tiene "ni idea" de lo que pretende Susana Díaz al respecto.

Asimismo, Echenique consideró que en pleno siglo XXI y en un Estado laico es inaceptable que en un medio público de comunicación, como Televisión Española, se viertan opiniones del pasado, en referencia a las de los obispos de la Conferencia Episcopal.