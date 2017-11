El Ejecutivo espera que el pacto contra violencia de género esté listo en diciembre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado este miércoles en el Congreso de los Diputados que espera que el pacto de Estado contra la violencia de género esté listo en el mes de diciembre.

Durante la sesión de control al Gobierno, Rajoy y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, han reiterado el compromiso del Ejecutivo tanto con la puesta en marcha del pacto como con el presupuesto para aplicarlo.

"Vamos a cumplir con este pacto de Estado que va a ser beneficioso" en la lucha contra la violencia machista, ha dicho Montserrat, cuyo ministerio está trabajando con las CCAA, ayuntamientos, Poder Judicial, Fiscalía y otras organizaciones para su puesta en marcha.

Las más de 200 medidas y las reformas legales necesarias para implementarlas, que ya han recibido el apoyo mayoritario del Parlamento, se tendrán que activar en un plazo de cinco años y con un presupuesto de 1.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno ha concretado que "a lo largo del mes de diciembre se pueda firmar el acuerdo sobre la base de lo acordado aquí -Congreso- y en el Senado", es decir, acordar su arranque.

El pacto "es bueno y si no fuera bueno no lo firmaría; la voluntad del Gobierno es mantener ese acuerdo en el tiempo", ha dicho Rajoy, quien ha recordado que en la lucha contra la violencia de género "no empezamos de cero" porque ya se han hecho varias reformas legales en otras legislaturas.

Esa lucha contra el maltrato ha conseguido -ha añadido Rajoy- que se hayan reducido las víctimas, y hayan crecido las denuncias y las órdenes de protección, así como las llamadas al teléfono 016 de ayuda a las afectadas.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha reprochado al Gobierno que después de dos meses de aprobación de los documentos del Congreso y Senado "solo haya estudios" y que no se haya presentado "ni una sola iniciativa" parlamentaria sobre las leyes que son necesarias para poner en marcha el pacto, que considera "de mínimos".

Robles ha subrayado que "las víctimas de la violencia machista no resisten ni un minuto más".

"Basta ya de campañas y póngase a trabajar; no podemos consentir que haya ni una sola mujer más asesinada", ha reclamado la portavoz socialista, quien ha advertido de que su grupo será "absolutamente exigente" a la hora de velar por el cumplimiento del pacto.

En el Pleno del Congreso, la titular de Sanidad también ha respondido a varias preguntas sobre la violencia que afecta a los menores.

Sobre la normalización de las agresiones machistas entre los jóvenes, Montserrat ha subrayado que la educación y favorecer un entorno adecuado son "fundamentales para romper el ciclo de la violencia y la discriminación".

"La juventud es la fuerza impulsora de la tolerancia y la superación, los jóvenes pueden acabar con los prejuicios sociales y culturales desde donde puede nacer el germen de la violencia contra la mujer", ha señalado la ministra, en respuesta a la diputada del PSOE Lidia Guinart.

Esta parlamentaria ha lamentado que en la televisión pública se emitan "programas machistas", como Hora Punta y ¿Cómo lo ves?, y ha pedido que se ponga en marcha un observatorio de igualdad en RTVE.

"Vacunen ya a más niños y jóvenes con mejor educación porque mañana va a ser demasiado tarde", ha insistido Guinart.

Este partido también ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Ejecutivo mande "un mensaje nítido" de apoyo a las víctimas de agresiones sexuales, en relación al juicio por la violación múltiple en los Sanfermines: "Que sepan que las creemos, que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilice", ha aseverado la diputada Adriana Lastra.

Catalá ha incidido en que las víctimas no han de ser nunca quienes demuestren que han sufrido una agresión, si bien ha destacado que todo delincuente tiene derecho a una defensa.

"Las víctimas de agresión sexual saben que tienen a su lado a toda la democracia y a todas las instituciones y en ello vamos a seguir trabajando", ha dictaminado el responsable de Justicia.

Además, ha apostado por adoptar nuevas medidas para proteger a las mujeres: "Es una auténtica prioridad tener mejores leyes para erradicar la lacra de la violencia".