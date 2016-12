Elorza vaticina que "la batalla democrática" la ganarán los militantes y no "los generales"

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, que estará presente en la cumbre 'Sanchista' de este martes en Madrid, en la que dirigentes socialistas pedirán a Pedro Sánchez que se presente a las primarias para liderar el partido, ha advertido de que "esta batalla democrática" la ganarán los militantes y no "los generales", en alusión a los líderes territoriales y barones de la formación. Además, no cree que la comisión gestora apoye los Presupuestos del Gobierno del PP porque sería "una auténtica barbaridad".

Elorza participará, además, el martes por la tarde, a las 19:00, en una charla debate en Getxo (Vizcaya) con la militancia de la agrupación del PSE-EE de Algorta, en la que explicará el movimiento a favor de la candidatura de Sánchez, la celebración de primarias, la situación en el partido y las plataformas que se están creando para que se celebre un congreso cuanto antes.

En declaraciones a Europa Press, el diputado del PSOE ha recordado que "los militantes están creando plataformas en toda España, de manera muchas veces espontánea, atendiendo a la queja de que no hay debates en las agrupaciones".

"Buena parte de la militancia tiene sensación de rebeldía democrática, exigiendo primarias y Congreso con la mayor inmediatez posible porque entiende que la gestora está maniobrando desde el principio para retrasarlo y para dar oportunidad a determinado candidato o candidata", ha añadido, en alusión a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

Por ello, considera "importante a nivel de todo el Estado" la reunión de diputados del 'no es no', de alcaldes y dirigentes de distintas federaciones de este martes en Madrid, en la que "se analizará la situación y seguramente se solicitará a Pedro Sánchez que, con un esquema de trabajo y con un planteamiento concreto, se presente a las primarias".

"Esta batalla democrática de las primarias la va a ganar quien tenga el apoyo de la militancia. No es un proceso que se vaya a ganar con un pacto por arriba entre 'generales', sino mediante un pacto con la militancia", ha insistido, para considerar que Pedro Sánchez "tiene posibilidades y oportunidades de ganar".

Odón Elorza, que ha defendido "un proyecto renovador para el PSOE", ha recordado que el movimiento que pretende impulsar la candidatura de Sánchez, "es plural, conectado con la militancia, fundamentalmente, que quiere devolver la voz" a los afiliados, y "que no está de acuerdo con la línea que está llevando la gestora porque no debería tomar decisiones políticas que no le corresponden, para lo que no tiene competencias".

Decisiones en la sombra

El diputado guipuzcoano cree que es " bastante inaceptable" que la gestora esté adoptando "decisiones de alcance, decisiones estratégicas", y ha recordado que se toman "en la sombra" porque esta comisión "no se reúne prácticamente".

Por ello, ha reclamado que "se solvente esa anormalidad democrática o esa interinidad". "Hay que resolverlo lo antes posible dando la voz a la militancia para que elija un nuevo liderazgo en torno a un proyecto ideológico, programático y estratégico", ha añadido.

Odón Elorza ha pedido que se convoquen primarias "con la mayor inmediatez" porque no se trata solo de elegir a un líder, sino que "da la oportunidad a un gran debate prográmatico, ideológico y estratégico, que va vinculado a cada candidato o candidata". "Y yo creo que la gestora lo está retrasando lo máximo posible a su conveniencia, lo que no nos parece nada bien. No es realmente democrático", ha indicado.