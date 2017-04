Empresarios de Cataluña rechazan una Agencia Tributaria propia

El presidente de la organización Empresarios de Cataluña, Josep Bou, entregó ayer un escrito en la sede del Defensor del Pueblo en el que pide "amparo" para que las empresas catalanas no tengan que entregar datos fiscales a la planeada Agencia Tributaria de la Generalitat.

La organización, que agrupa a más de 400 empresarios, se queja de las palabras del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, sobre la vía para la obtención de una base de datos a través de un escenario con una Hacienda catalana "enfrentada a la española".

"Se nos va a exigir que demos toda la documentación de la Seguridad Social de nuestros trabajadores. La gran mayoría de empresarios de Cataluña no lo van a hacer, porque creemos en la legalidad. No podemos asistir con los brazos cruzados y dejar que la Generalitat nos imponga o sancione por no entregar la documentación", alertó Bou en declaraciones a los medios tras entregar su documento a la Defensora, Soledad Becerril.

El empresario catalán se declaró "muy tranquilo" y aseguró que no teme represalias por parte de la Generalitat en el caso de no entregar los datos fiscales. "Somos mas de 400 empresarios que estamos implicados en el tejido social", explicó.

Eso sí, "otra cosa sería" que la Agencia Tributaria catalana empezara a actuar "por su cuenta". "Seríamos los primeros cuestionados: ahí si que empezaríamos a tener un cierto temor", aseveró.