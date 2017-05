España mantiene la alerta 4 y pide no relajar la tensión en grandes eventos

España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista tras el atentado de Manchester, pero no quiere bajar la guardia y, así, el Ministerio del Interior pide a las fuerzas de seguridad que no relajen la "tensión", sobre todo en los grandes eventos desde su inicio hasta que no quede ni un asistente al mismo.

Con la incorporación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), la mesa de valoración de la amenaza terrorista se ha reunido como cada jueves, pero esta con el foco puesto en el atentado suicida de Manchester del pasado lunes, que causó 22 muertos y 64 heridos, muchos de ellos muy graves. De momento ninguna víctima es española.

Los expertos antiterroristas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del CIFAS, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (CITCO) han transmitido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no hay ninguna circunstancia que haga variar el nivel ya elevado de alerta (4 sobre una escala de 5).

Un nivel que no ha variado desde el 26 de junio de 2015, activado tras los atentados de Túnez, Francia, Kuwait y Somalia, ya que los servicios de inteligencia no han detectado en estos casi dos años riesgo de atentado inminente en nuestro país.

Aunque nada cambia, Zoido, en rueda de prensa, ha hecho hincapié en la necesidad de no rebajar la tensión de los agentes encargados de velar por la seguridad de quienes asisten a un evento de masas desde que se inicia hasta que termina.

"Novedoso no hay nada, pero sí insistencia" para no relajar esa protección, ha dicho Zoido, que ha dejado claro que en los dispositivos para eventos como un concierto o un partido de fútbol está todo previsto "para antes, durante y después" de los mismos.

Zoido, que ha asegurado que no hay constancia de relación alguna de los autores de la masacre con yihadistas en España, ha aprovechado para destacar el "impagable" trabajo de las fuerzas de seguridad, que con su esfuerzo "muy cualificado y experto están dando lo mejor para proteger a los ciudadanos de la barbarie".

Precisamente a todos los ciudadanos se ha dirigido el titular de Interior para recordarles que la seguridad es una tarea de todos y que pueden participar en la lucha contra el radicalismo a través de los cuatro canales de colaboración anónimos de la plataforma STOP Radicalismos: una página web, www.stop-radicalismos.es; un correo electrónico, stop-radicalismos@interior.es; un teléfono gratuito, 900 822 066, y la aplicación de móviles Alertcops.

Zoido además ha querido trasladar a los españoles un mensaje de tranquilidad dentro de la preocupación propia del nivel alto de riesgo que nuestro país corre, similar al que tienen los estados de nuestro entorno.

Y también se ha dirigido al pueblo británico para expresar su solidaridad, la condena más absoluta al atentado y la firme determinación de España de trabajar "sin descanso" para acabar con los terroristas.

"Con unos cobardes asesinos que quieren someternos con el terror, acabar con nuestra forma de entender y vivir la vida y con la concordia y la paz, pero no lo van a conseguir ni se lo vamos a permitir", ha dicho Zoido al valorar el ejemplo cívico y democrático de los ciudadanos de Manchester que "allanan el camino" de los Estados de derecho frente al fanatismo.

Tras la mesa de evaluación, Zoido va a informar a todos los grupos parlamentarios del resultado de esa reunión, pero no cree conveniente convocar la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, al que acuden representantes de los grupos políticos y que se reunió la última vez en julio del pasado año tras el atentado en Niza.

Fue ayer cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó esa reunión al considerar que los partidos deben estar informados de los pasos que esté dando el Ejecutivo, estar "alerta" en todo momento y ver si hace falta aumentar la aportación "a nivel político y presupuestario" para luchar contra el yihadismo.

Durante la rueda de prensa Zoido se ha referido a preguntas de los periodistas sobre las informaciones que apuntan a la filtración desde Estados Unidos de datos sobre la célula que atentó en Manchester y se ha limitado a subrayar que la prudencia "siempre es aconsejable", al igual que "guardar el secreto de las investigación".