España reforzará las pruebas contra Puigdemont por rebelión y malversación ante el tribunal alemán

La Justicia española prevé reforzar ante el tribunal alemán de Schleswig-Holstein las pruebas contra el ex president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación antes de que este órgano tome una decisión definitiva sobre su entrega o no a nuestro país para que pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Así lo señalan fuentes jurídicas, que explican que esta batería de pruebas por la supuesta rebelión se incorporará al envío que va a realizarse a instancias del propio órgano judicial alemán.

El tribunal de Schleswig-Holstein había reclamado a nuestro país más pruebas de la malversación que indiciariamente se imputa al ex mandatario catalán, si bien las fuentes jurídicas consultadas han confirmado que se aprovechará esta oportunidad para tratar de ampliar las pruebas por el delito más grave, el de rebelión, que ha sido excluido inicialmente de los delitos por los que Puigdemont puede ser entregado a nuestro país.

Reforzar las pruebas sobre violencia

Se trata de poner en conocimiento de los magistrados Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann las pruebas que les permitan valorar la violencia que según la investigación judicial se desplegó en las calles de Cataluña el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal auspiciado por el ex Govern de Puigdemont.

La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein solicitó que el ex presidente catalán Carles Puigdemont fuera extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos de los que le acusa el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y pidió que siguiera en prisión por "riesgo de fuga". No obstante, el tribunal decidió dejarle en libertad provisional mientras resuelve si finalmente le entrega o no a España y rechazó que pueda concederle la extradición por el primero de los delitos señalados.

En lo referido a la rebelión, el tribunal alemán señaló en su resolución que los actos violentos producidos durante la jornada del pasado 1 de octubre pueden atribuirse a Puigdemont "en su calidad de iniciador y promotor" del referéndum.

Sin embargo, añadían que "no pueden considerarse más notables en cuanto a su carácter, alcance y efectos" que los disturbios generados en Frankfurt en los 80 y no fueron suficientes para presionar al Gobierno español de tal modo que éste se viera forzado a "capitular ante las exigencias de los violentos.

Sobre la malversación, señalaba el tribunal alemán que lo expuesto por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no satisface" las exigencias legales por no contender una "descripción suficiente" de las circunstancias en las que se produjeron los hechos . Por ello dieron a las autoridades españolas la oportunidad de enviar información complementaria a fin de poderse pronunciar de forma definitiva en lo tocante a esta imputación.

Por otra parte, miembros de las Fiscalías de España y de Alemaniase reunirán en la ciudad holandesa de La Haya para intercambiar información sobre la posible entrega del ex presidente catalán, lo que se complementa con esta estrategia de ampliación de datos.