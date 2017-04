El FMI preguntó a Rato desde 2007 por sus vínculos con paraísos fiscales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) preguntó a Rodrigo Rato por las inversiones realizadas a través de tres de sus empresas en octubre de 2007, mes en el que cesó de su cargo al frente de la institución y cinco años antes de que se acogiera a la amnistía fiscal.

Según consta en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la consultora PwC, en los servicios prestados para el FMI, requirió a Rato información acerca de una veintena de fondos de inversión que figuraba en la cuenta de la sociedad Red Rose, cuya titularidad declaró voluntariamente a Hacienda el exministro en 2013.

El documento pone el foco en la mercantil, que atribuye al ex vicepresidente del Gobierno desde finales de los noventa, y asegura que "es totalmente opaca y tiene como socios a testaferros", a diferencia de lo manifestado por Rato, que declaró que fue constituida en 2005, cuando residía en el extranjero. El atestado, de 321 páginas y al que tuvo acceso Efe, señala a Red Rose dentro del entramado investigado desde 2015, y expone que, desde sus inicios, ha registrado importantes cantidades de dinero "de origen desconocido", introducido en España a través de préstamos o de sus propias cuentas personales.

Movimientos que el ex ministro declaró de forma voluntaria en 2011 y 2012, según obra en el informe pericial que presentó al juez para demostrar el origen de los fondos y del que el Instituto Armado no hace mención. La UCO destaca los 300.000 euros percibidos directamente por Rato procedentes de Red Rose y relata que Hacienda no conoció la propiedad de la sociedad hasta después de la amnistía fiscal, aún cuando el ex vicepresidente del Gobierno "parece ser que la declaró años antes" en su etapa en Washington.

Sobre los movimientos de dinero, cifra en 9,1 millones de euros los fondos que salieron de Red Rose entre 1999/2000 y 2012 - por lo general a otras mercantiles con sede en España-, y añade los cuatro millones destinados a una de las sociedades familiares, Aurosur. Además, se refiere a dos sociedades, una irlandesa y otra panameña, aunque no llega a identificar si son distintas o la misma.

Lo que sí recoge es que el FMI, organismo al que Rato accedió como director gerente en junio de 2004, también se interesó por los destinos en los que las mercantiles Kradonara y Vivaway realizaban sus inversiones inmobiliarias, requerimiento que el ex ministro satisfizo ese mismo día, cuando señaló a PwC que se limitaban al territorio español.

A través de Vivaway-Kradonara se habrían introducido 7,8 millones de euros, de los cuales 2,4 millones se desconoce su procedencia puesto que al tratarse de sociedades extranjeras en antiguos paraísos fiscales como Panamá, y con domicilio en Ginebra (Suiza) y Gibraltar, los investigadores no han tenido acceso a sus cuentas.