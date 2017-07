Felipe VI, el mejor embajador

Los titulares se los ha llevó el discurso de Westminster en el que Felipe VI expresó su deseo de que solucionar el problema de Gibraltar desde el diálogo; también dio titulares con el Brexit y el reto de que no perjudique los derechos de los españoles en el Reino Unido ni a los empresarios con presencia allí, y dio titulares el fastuoso vestido de doña Letizia en la cena de Buckingham Palace.

Consideraciones protocolarias al margen, espectaculares como ocurre cuando la reina Isabel recibe oficialmente a Jefes de Estado, la visita a Londres ha demostrado que el Rey es el mejor embajador de España. Lo fue don Juan Carlos y no era fácil para Felipe VI mantener el nivel, porque no cuenta con los contactos internacionales de su padre, no se había convertido en un referente mundial al capitanear una Transición que sorprendió a la diplomacia de todos los gobiernos, y porque sólo han transcurrido tres años desde que accedió a la Jefatura del Estado.

Sin embargo, en tan poco tiempo ha demostrado que conoce a fondo la política internacional, que por su carácter abierto y cercano es un personaje que atrae a sus interlocutores, que transmite con convicción lo que defiende el Gobierno -hasta ahora sólo el del PP- y que mantuvo un papel de total neutralidad en los meses, casi un año, que en España había un Ejecutivo en funciones y había que actuar con prudencia para que nadie pudiera pensar que la Corona miraba con más o menos simpatía a los posibles candidatos a ser jefes de Gobierno. Ésa fue la razón por la que tuvo que aplazarse en dos ocasiones el viaje al Reino Unido, ya que en las visitas oficiales el Rey defiende la posición del Ejecutivo. De hecho, los discursos los prepara el Gobierno, como el de Isabel II recoge el programa del Ejecutivo.

un viaje con doble papel

En Londres, cumplió con una doble vertiente: como Jefe de Estado y como familiar cercano de los Windsor. Don Juan Carlos desciende de la reina Victoria, igual que Isabel II, a la que trata de "prima", y doña Sofía es prima del duque de Edimburgo. Las dos familias se han tratado mucho, se conocen bien -Isabel II fue informada por don Juan Carlos de que iba a abdicar- y para demostrar esa cercanía el príncipe de Gales se empeñó en que don Felipe y doña Letizia tomaran el té en su residencia de Clarence House, lo que no es habitual con un visitante extranjero, sólo con aquellos con los que son muy especiales los lazos personales. Los Reyes siempre estuvieron acompañados de algún miembro de la Familia Real británica en todos sus desplazamientos.

Independientemente de estos gestos, fue en el discurso de Felipe VI en Westminster ante la Cámara de los Lores y de los Comunes, miembros del Gobierno con May a la cabeza y destacadas personalidades británicas y españolas, donde, como hizo su padre 31 años antes, se refirió al contencioso de Gibraltar, recibiendo unos aplausos que sólo fueron de cortesía. No gustaron a los británicos sus palabras porque ponía el dedo en la llaga. Fue también en Westminster donde mencionó la nueva situación por el Brexit. Respeta el resultado del referéndum, pero dejó muy claro la vocación europea de España y el desacuerdo con que el Reino Unido haya decidido abandonar la UE.

Desde su proclamación, don Felipe se ha volcado en potenciar la presencia de España en el exterior. Con visitas de Estado, viajes sentimentales y otros de perfil económico. Entre los segundos, aunque también con una importante carga económica, se encuentra el de Portugal -su primer viaje como Rey- y los de Iberoamérica. Portugal no es sólo el país vecino y muy cercano en los afectos; las relaciones de la familia Borbón tienen connotaciones bien conocidas, allí vivió don Juan y su familia durante décadas. Don Felipe ha querido insistir en esos sentimientos que en el pasado, en situaciones delicadas, necesitaron la intervención de su padre para superarlas.

Como con Marruecos, el segundo país que apuntó el Rey en su agenda de viajes internacionales. Él y Mohamed V se conocen desde niños y esa relación personal es básica para limar asperezas. Nunca las relaciones de colaboración entre Marruecos y España han sido tan estrechas como ahora. Los ha unido la preocupación por el terror yihadista y la necesidad de controlar la inmigración masiva hacia España, colaboración que se ha traducido en actuaciones en origen y en inversiones en Marruecos para crear puestos de trabajo.

prioridad económica

La palabra inversión es importante para valorar el trabajo de la Corona en el escenario internacional. La mayoría de los viajes del Rey tienen como principal objetivo respaldar la acción empresarial española. No hay empresario que no mencione que la presencia de proyectos españoles en otros países se debe en gran parte al empuje y las gestiones del Rey. Don Juan Carlos llevaba en su avión a los empresarios, para dar así mayor prueba de su apoyo personal e institucional a sus iniciativas. Que los primeros viajes de Felipe VI tras el año en blanco por estar el Gobierno en funciones hayan sido a Arabia Saudí y Japón es muy significativo. Igual que en su primer año como Monarca viajara a Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos e Italia. Potenciar la UE era fundamental, igual que fomentar el espíritu europeísta de los españoles a través de su Jefe de Estado.

El mejor embajador es el Rey, se dice desde hace muchos años en los despachos de gobernantes y empresarios. Entre sus muchos retos estaba conseguir que esa frase siguiera en boca de los españoles. Ese empeño lo está superando con éxito y en poco tiempo se ha entrevistado con los dirigentes más importantes del mundo, incluido el presidente de EEUU, aunque en su caso fue Obama, todavía no había ganado Trump.

No tardará en llegar ese encuentro. Felipe VI ha preparado ya el terreno con el controvertido personaje declarando que espera trabajar con la Administración Trump "al mismo nivel" que con la de Obama. El Rey tiene más capacidad de contención verbal que el líder estadounidense. Sabe que cualquier fallo repercute en la imagen de España más que en la propia, y no piensa cometer un solo error.