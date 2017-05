La verificación de Ferraz confirma la distancia de 6.000 avales entre Susana Díaz y Pedro Sánchez

La verificación de los avales entregados por los aspirantes a la Secretaría General del PSOE para convertirse en candidatos a las primarias ha confirmado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es quien más firmas ha presentado, a 6.000 de diferencia respeto al ex secretario general Pedro Sánchez, después de que a ambos se les invalidaran 4.635 y 4.407 avales, respectivamente. Así lo ha comunicado la Comisión de Ética y Garantías del PSOE a los equipos de los candidatos, que han seguido muy de cerca el recuento que comenzó este jueves en Ferraz y que ha concluido pasadas las 17.30 horas de este viernes.

Tras las verificaciones efectuadas, con el cotejo del censo y el cruce de los datos para evitar duplicidades, los datos de Ferraz son que Susana Díaz cuenta con 59.390 avales, Pedro Sánchez con 53.117 y Patxi López con 10.866. Estas cifras no se alejan mucho de las proporcionadas por los equipos de los candidatos al entregarlos este jueves en la sede del PSOE: el equipo de la presidenta andaluza aseguraba tener 63.482; el ex secretario general, 57.369 y el diputado vasco, 12.000.

No confirma las dudas de los 'susanistas'

La verificación de Ferraz, que se seguía con mucha expectación, especialmente después de que algunos susanistas pusieran en duda las firmas de Sánchez asegurando que era "imposible" tal nivel de participación de la militancia, ha arrojado datos muy similares a los que anunciaron las candidaturas.

Así, la presidenta andaluza tiene 59.390 avales válidos y 4.635 inválidos. De estos, 2.719 corresponden a personas que no están en el censo del PSOE; 714 a personas que han avalado a más de un candidato (lo que implica que se anulan todas las firmas de ese militante) y 1.176 a militantes que han presentado dos avales a Susana Díaz.

Por su parte, el ex secretario general tiene 53.117 avales válidos y 4.407 anulados. De ellos, hay 2.932 de no militantes, 721 duplicados con otras candidaturas y 754 de militantes que han firmado dos veces por Sánchez.Finalmente, el diputado vasco cuenta con 10.866 firmas válidas y 1.052 anulados, de los que 481 son de no militantes, 244 duplicados con otros aspirantes y 327 de afiliados que han presentado dos formularios en su favor.

De esta manera, la presidenta de la Junta se mantiene como la más avalada por los militantes, aunque ha sido la aspirante a la que han anulado más firmas, en una cifra muy similar, eso sí, a su principal contrincante en la carrera de los avales. Confirma, además, que la militancia socialista se ha volcado en este proceso: hay 123.373 avales en regla, del total de 187.949 militantes que componen el censo del PSOE. En 2014, fueron 76.488 los afiliados que avalaron a alguno de los tres aspirantes entonces en liza.

Tras el recuento, y una vez pase el plazo de reclamaciones que contemplan las normas, los tres aspirantes serán proclamados oficialmente candidatos el próximo lunes. Ese mismo día tendrá lugar una reunión de sus tres equipos con Ferraz y el martes empezará la campaña.