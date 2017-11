La Fiscalía se opone a que la investigación al 'Govern' cesado vaya al Supremo

La Fiscalía se opondrá a que el Tribunal Supremo se quede con la causa abierta por rebelión en la Audiencia Nacional en la que se investiga al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a otros 13 ex consellers, así como al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a los conocidos como los Jordis.

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía del Supremo será la encargada de presentar este martes este informe ante el juez del Supremo Pablo Llarena, que la semana pasada requirió opinión a todas la partes en esta causa, incluida a la instructora Carmen Lamela, para tomar una decisión sobre la acumulación en el alto tribunal de todas las investigaciones por rebelión derivadas del proceso soberanista.

El informe de la Fiscalía del Supremo, que no es vinculante para el juez, recogerá la opinión que en ese sentido ha emitido la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que la investigación al Govern cesado, a los Mossos y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, debe permanecer en la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas.

Está previsto que la Fiscalía y la juez Lamela entreguen este martes a Llarena sus respectivos dictámenes acerca de la acumulación de las causas por rebelión ante el Supremo, que investiga por el momento a los miembros del Parlamento catalán que permanecen aforados: la presidenta, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa, que, al igual que ella, quedaron en libertad bajo fianza.

Por su parte, la juez Lamela envió a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros 7 exconsellers, ordenó a Bélgica la detención y entrega de Puigdemont y otros cuatro exconsellers huidos, y previamente había acordado encarcelar, siempre a petición de la Fiscalía, a los "Jordis".

Esa es la principal cuestión en torno a la cual, a efectos inmediatos al menos, gira la decisión del juez del Supremo de acumular en sus manos las dos causas, ya que de acordar esa acumulación se revisaría de nuevo la situación procesal de los miembros del Govern cesado.

Cabe por ello la posibilidad de que, al igual que procedió con Forcadell, se ofrezca a todos aquellos que se encuentran en prisión la posibilidad de renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia y asumir la aplicación del artículo 155 de la Constitución.