La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por gastar más de 5 millones en el 9-N

La Fiscalía ha presentado un informe este viernes ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra el ex presidente del Generalitat de Cataluña Artur Mas, el ex consejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de 5 millones de euros en las votaciones del 9-N" de 2014.

En una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, se informa de que el Tribunal de Cuentas posee un escrito que le ha sido remitido por "diversas entidades" -que la nota no concreta- que solicita la apertura de una investigación contable en este órgano por el posible uso irregular de dinero público en la citada consulta popular.

En su informe, el fiscal del Tribunal de Cuentas pide a la Comisión de Gobierno de este órgano el nombramiento de un delegado instructor.