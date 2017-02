La Fiscalía concluye que hubo una desobediencia "clara" de Mas, Ortega y Rigau el 9-N

El fiscal considera que el juicio del 9N ha dejado claro que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC).

En la lectura de su informe en la última sesión del juicio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha sostenido que, no sólo siguieron con los preparativos, sino que "los intensificaron de forma determinante" tras el veto que el TC dictó el 4 de noviembre de 2014 como medida cautelar. "Se decidió continuar de un modo encubierto, generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios", ha defendido el fiscal en una intervención de más de dos horas.

Sánchez Ulled sostiene que el entonces presidente de la Generalitat "articuló una estrategia de desafío abierto al TC" y que para eso contó con la colaboración de las exconselleras Ortega y Rigau. Considera que los tres acusados sabían perfectamente qué debían paralizar con el pronunciamiento del Constitucional, pese las dudas alegadas por sus defensas.

Por eso, ha lamentado que Mas se negara a contestar sus preguntas, porque ha dicho que le podría haber mostrado la providencia y plantearle: "Dígame usted, de todo esto, qué es lo que usted no entiende". Y ha especificado el papel de cada acusado: Mas, máximo responsable; Ortega, el "tronco nuclear" de la organización de la consulta, y Rigau, la gestión de los centros escolares para las votaciones.

El fiscal ha citado todas las pruebas que, según él, evidencian que Mas, Ortega y Rigau "decidieron continuar de un modo encubierto generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios".

Ulled ha repasado minuciosamente las pruebas que cree que evidencian que el Govern siguió tras los preparativos; sobre todo, basándose en que las empresas contratadas siguieron trabajando para la consulta hasta el 9-N sin que los acusados les pidiesen que paralizasen estas tareas, según él.

Durante su discurso, los acusados han hecho comentarios y aspavientos varias veces que han provocado la intervención del presidente del Tribunal, Jesús María Barrientos, ante la queja del fiscal: "No puede intervenir interrumpiendo al fiscal", ha dicho Barrientos a Mas en una ocasión. En otra ocasión, Barrientos ha intervenido para advertir: "Es la segunda vez que les hago la recomendación de mantenerse en silencio".

El fiscal también ha aludido al "clima de sonrisas y miradas y testigos" -muchos de ellos, cargos de la extinta CiU- durante el juicio, y que ha pedido al tribunal tener también en cuenta. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Mas y nueve para Ortega y Rigau por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación; en el caso de las exconselleras, como cooperadoras necesarias.

La defensa alega que el TC no obligaba a impedir la consulta

El abogado de Artur Mas ha alegado que el ex presidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Tribunal Constitucional, que cree que no obligaba a impedir la votación.

Durante la exposición de su informe exculpatorio, el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Para la defensa del ex presidente catalán, la providencia del Constitucional "no imponía un deber positivo de impedir" la consulta soberanista del 9N.

Según Melero, en todo el procedimiento, Mas "no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición".

El letrado ha insistido que Mas no desobedeció y, para sustentar su alegato exculpatorio, ha recurrido al dictamen de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, inicialmente reacio a acusar a presentar una querella contra Mas por desobediencia -que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado- por la ausencia de una advertencia expresa en la providencia del TC.

"Si Mas se equivocó, lo hizo de la mano de mucha gente, de las más altas instancias de este país", ha apuntado el letrado, que parafraseando el principio judicial de "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo) ha pedido la absolución de Mas por "in dubio pro libertate" (en caso de duda, a favor de la libertad).