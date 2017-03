La Fiscalía investiga al 'Govern'

Margallo niega un plan exterior antisoberanista

El ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo negó ayer que diera "ni dinero ni nada" a cambio de pronunciamientos de otros países contra el proceso soberanista. En declaraciones a Rac1, afirmó que lo único que ha hecho el Gobierno central ha sido "pedir que -en el extranjero- se tengan en cuenta los intereses" de España, entre los que está la unidad territorial. "No ha habido ningún tipo de intercambio de nada tangible, ni dinero ni nada", aseguró Margallo después de unas polémicas declaraciones en las que aseguró que España debía favores a otros países por pronunciarse contra el independentismo catalán. El anterior jefe de la diplomacia matizó que "el favor era pedir comprensión para la posición de España. No hay más secreto en este tema". También dijo que los partidos soberanistas pueden llevar sus declaraciones "donde quieran, a la Fiscalía o las Cortes", y no tiene ningún problema en comparecer en el Congreso para dar explicaciones si es requerido.