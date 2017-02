Garzón acudirá al Constitucional para sacar a Franco del Valle de los Caídos

"Esperaremos los argumentos, pero adelantamos que habrá recurso de amparo y en su caso demanda ante el TEDH. España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas", puntualizaron.

"No compartimos la decisión del Tribunal Supremo. La Sala se alinea, una vez más, en contra de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación en favor de los perpetradores", señalaron los juristas en un comunicado.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio ayer a conocer el fallo del recurso interpuesto por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros, si bien aún no han hecho pública su argumentación.

El ex juez Baltasar Garzón anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) tras la decisión del Tribunal Supremo (TS), que rechazó ayer un recurso contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.

Hernando: "Los muertos, que descansen en paz"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, afirmó ayer sobre sobre la posible exhumación y traslado del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos apuntando que a él le gustan que "los muertos descansen en paz". "Me gusta que los muertos descansen en paz. Esto de estar todo el día con los muertos de arriba para abajo supongo que será entretenimiento para algunos, pero a mi me gusta más pensar en los vivos que en los muertos", manifestó. Hernaqndo agregó que la historia está "para no repetir los errores", por lo que los políticos deben "pensar en los problemas de los vivos y buscar soluciones a los mismos".