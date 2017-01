Garzón aclara a la militancia que IU no se fusionará con Podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, ha asegurado a la militancia a través de una carta que IU no se fusionará con Podemos y además ha aclarado que el debate surgido en torno a esa cuestión no es más que "una artificialidad" que trata "dividir a IU".

Garzón insiste en que su partido "no se va a fusionar" con Podemos porque su partido es un "proyecto político independiente". "No vamos a fusionarnos con Podemos, porque no lo hemos aprobado, porque no lo hemos discutido y porque, sinceramente, carece de toda lógica", sentencia en el texto.

El líder de IU se ha pronunciado así porque considera que "en las últimas semanas el ruido acerca del futuro de IU se ha intensificado". Frente a esto, Garzón argumenta que en la actualidad hay polémica y se asegura que IU se fusionará con Podemos al igual que otras veces se afirmó que el partido desaparecería, pero que ni una cosa sucedió ni la otra sucederá.

"En aras de enfrentar el ruido actual, podemos decir claramente que no vamos a fusionarnos con Podemos", remacha y además añade que "es obvio que una fusión con Podemos, o cualquier cosa que eso quiera decir, no es lo aprobado mayoritariamente" por la militancia de IU.

"También dijeron que IU desaparecería"

También insiste en que este debate no ha sido generado ni por IU ni por ningún miembro de Podemos, sino que se trata de una "artificialidad" que trata de dividir IU, al igual que pasó con las informaciones que aseguraban que el partido desaparecería.

"Hace dos años periodistas, políticos y hasta militantes de nuestra organización pensaban que íbamos a desaparecer entre las olas generadas por los nuevos partidos. No ha sido nada fácil demostrarles a todos lo contrario, que estamos vivos y fuertes", asevera el líder de IU.

Con todo, defiende "el proyecto por el que se fundó IU, heredando el espíritu socialista de ruptura democrática". Sobre esto, asegura que el partido hoy está "fortalecido" y tiene "una organización cohesionada" porque participa en "espacios cada vez más fuertes de unidad y tiene presencia creciente en cada conflicto existente".

Por último, Garzón manifiesta que "queda mucho por hacer" y pide "ayuda a la militancia ante las noticias falsas que se construyen contra el partido". Así, dice que los retos que quedan por abordar solamente se podrán superar "con una organización fuerte" y "unidos con otros", pero "representando un proyecto político autónomo que aspire a construir una sociedad republicana y socialista".