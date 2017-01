Garzón volverá a la judicatura tras cumplir sus once años de inhabilitación

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura, en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, que pedirá el reingreso en la carrera judicial cuando cumpla la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo se publicó en febrero de 2012, aunque Garzón había dejado la Audiencia Nacional el 14 de mayo de 2010, cuando fue suspendido de sus funciones. Fue expulsado de la carrera judicial y condenado por el delito de prevaricación en la instrucción del caso Gürtel por ordenar la grabación de las conversaciones entre los encarcelados por esta causa y sus abogados.

El ex magistrado asegura que sigue siendo juez y precisa que no ha perdido la categoría: "Estoy inhabilitado para ejercer. Cuando cumpla mi condena pediré el reingreso y espero volver a ser juez". Recuerda que fue condenado por siete jueces, pero que "ningún tribunal ha podido decir si esa sentencia fue justa o no, o si se basó en pruebas aceptables".

Ahora dice seguir el juicio por el caso que él destapó con la "satisfacción del deber cumplido" y se muestra confiado en que el tribunal "dictará una sentencia justa". Pero deja claro que los jueces que participaron en la causa contra él "tendrán que abstenerse" porque "conocieron los contenidos y, por tanto, están contaminados". "Espero que no se les ocurra formar parte del tribunal que vea en su día el recurso de casación. Sería sumamente escandaloso", exclama al tiempo que denuncia que "el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha asumido ni una sola responsabilidad".