La Generalitat asegura que se compartió toda la información entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha defendido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de las críticas recibidas por no haber instalado bolardos en Las Ramblas -lugar en el que se produjo el atropello-.

Turull ha explicado que en un principio no se pensó que la vivienda de Alcanar tuviese una vinculación terrorista porque quedó "como un desierto" tras la explosión y, tras la actuación de los TEDAX de los Mossos, "no se ve nada y se asiste a los heridos inmediatamente".

En cuanto a la condecoración que otorgará el Parlamento catalán a los Mossos d'Esquadra -y que no se hará extensible ni a Guardia Civil ni a Policía Nacional- ha aseverado que "parece que sabe mal" la actuación "tan brillante" de los Mossos y que hayan desarticulado la célula terrorista en cinco días. "Una medalla se da cuando alguien sobresale respecto a la actuación normal", ha añadido.

El sindicato de los Mossos ve "miserable" el comunicado de SUP y AUGC

El portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública en Cataluña (FEPOL), Valentín Anadón, considera "extraño" el comunicado conjunto de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que denunciaban la "exclusión dolosa" de ambos cuerpos en la investigación de los atentados en Cataluña. El sindicato mayoritario de los Mossos d'Escuadra cree incluso "miserable" que este asunto con el debate independentista.

En declaraciones a RNE, Anadón ha manifestado que generar una "polémica artificial" que "no ha existido", refiriéndose al comunicado, es de una "gran irresponsabilidad" por parte SUP y AUGC. "Deslucir lo que ha sido una actuación brillante por parte de los Mossos y además con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado, entiendo que no es lo más oportuno en estos momentos", ha añadido.

A su juicio, dicha "marginación no ha existido" y le parecería "fantástico" que la Medalla de Oro concedida a los Mossos d'Esquadra fuese extensible al cuerpo de la Policía y de la Guardia Civil.

Insta a ambos cuerpos a especificar "por qué" se han sentido "excluidos" y a "dar las razones oportunas".

Reiterado su "total sentimiento fraternal" con los compañeros de los sindicatos y ha señalado que se sienten "entristecidos" por esta acción. "Lo que debemos hacer ahora es potenciar la colaboración, el trasvase de información y la acción coordinada contra el terrorismo".